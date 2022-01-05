Thanh Lam lộ diện 'khác lạ' bên bạn trai bác sĩ khiến fan 'nhận không ra' chỉ vì một 'chi tiết'

Chia sẻ hình ảnh những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu, diva Thanh Lam khiến fan hâm mộ 'ngỡ ngàng' nhận ra thay đổi lớn.

Bên nhau nhiều năm, Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng đã chính thức tổ chức lễ dạm ngõ vào 19/6/2021 vừa rồi. Tại thời điểm bạn trai bác sĩ cầu hôn, chia sẻ với báo giới về việc tổ chức đám cưới, Thanh Lam cho rằng chuyện hình thức không còn quá quan trọng. Vì công việc của cả hai cũng bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau nhưng giọng ca sinh năm 1969 hạnh phúc vì bạn trai luôn ủng hộ mình tuyệt đối trong mọi chuyện, đặc biệt con đường âm nhạc. Nữ ca sĩ cùng bạn trai trong buổi dạm ngõ được tổ chức đơn giản - Ảnh: FBNV Mới đây, diva Thanh Lam đã chia sẻ loạt ảnh cùng người yêu bác sĩ lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ vô cùng vui vẻ, nét mặt rạng rỡ và nụ cười tươi khi ở bên bạn trai khiến người hâm mộ tin chắc rằng cô đã và đang vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại sau lần đổ vỡ tình cảm.

Bài viết của Thanh Lam - Ảnh chụp màn hình Nữ ca sĩ viết: "ĐỪNG ĐỢI...Đừng đợi đến khi có thật nhiều, rồi mới dám chia sẻ. Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian, rồi mới bắt đầu làm việc. Đừng đợi đến khi đau bệnh, rồi mới quý trọng sức khỏe. Đừng đợi đến khi con cái hư hỏng, rồi mới dạy dỗ. Đừng đợi đến khi cha mẹ không còn, rồi mới khóc thương. Thanh Lam tình tứ bên bạn trai bác sĩ - Ảnh: FBNV Gương mặt Thanh Lam tràn ngập hạnh phúc - Ảnh chụp màn hình Đừng đợi đến khi gia đình tan nát, rồi mới biết trân trọng hạnh phúc đang có. Đừng đợi đến khi về già, rồi mới sám hối. Đừng đợi đến khi nằm trong quan tài, rồi mới nghĩ đến Chúa. Đừng đợi đến khi đứng trước Tòa phán xét của Chúa, rồi mới “giá mà con biết trước thì... Năm mới tràn ngập năng lượng yêu thương chia sẻ, cuộc sống mến thương".

Trong loạt ảnh, cặp đôi được khán gải nhận xét là hạnh phúc như hồi mới yêu, thậm chí còn chẳng thua kém bất kỳ cặp đôi trẻ nào. Nhiều người còn nhận ra một Thanh Lam bản lĩnh, mạnh mẽ trên sân khấu lại vô cùng dịu dàng, đằm thắm và có đôi ba phần yếu đuối khi ở bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình.

Hậu tranh cãi tiêm vắc xin của Hoa Khôi Báo Chí, diva Thanh Lam và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có hành động lạ khiến dân tình xôn xao Mới đây, dư luận liên tục dậy sóng vì hàng loạt những bài đăng khoe đi tiêm vắc xin Covid-19 trên MXH, hết nhờ 'ông ngoại' lại đến nhờ 'chú em'. Giữa lúc CĐM đang sôi nổi bàn tán, loạt người nổi tiếng như diva Thanh Lam, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng rồi xóa các dòng trạng thái về việc tiêm chủng.

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