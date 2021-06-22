Diva Thanh Lam 'đón hỉ sự' tuổi 52, tổ chức lễ dạm ngõ đầm ấm bên bạn trai bác sĩ

Mới đây, nữ diva Thanh Lam bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh buổi dạm ngõ với bạn trai bác sĩ trên trang cá nhân. Người hâm mộ liên tục dành nhiều lời chúc mừng vì nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Sau màn tỏ tình đơn giản và chân thành của bạn trai vào năm ngoái, nữ ca sĩ Thanh Lam đã chính thức đồng ý lời cầu hôn của bác sĩ Tiến Hùng. Tại thời điểm đó, chia sẻ với báo giới về việc tổ chức đám cưới, Thanh Lam cho rằng chuyện hình thức không còn quá quan trọng. Vì công việc của cả hai cũng bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau nhưng giọng ca sinh năm 1969 hạnh phúc vì bạn trai luôn ủng hộ mình tuyệt đối trong mọi chuyện, đặc biệt con đường âm nhạc. Mới đây, bà mẹ 2 con khiến cư dân mạng bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh buổi lễ dạm ngõ được tổ chức hôm 19/6. Đặc biệt, nữ ca sĩ tiết lộ đây cũng là ngày sinh nhật của cô.

Những dòng chia sẻ hạnh phúc của nữ ca sĩ - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, cô không giấu được niềm hạnh phúc khi có người thân bên cạnh trong dịp đặc biệt này. Nữ ca sĩ viết: "Một ngày vui và đầm ấm với gia đình bạn bè cảm ơn những thiện duyên. Tri ân cuộc sống muôn màu. Cảm ơn những tình cảm của bạn bè đã chúc phúc cho Lam''. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng và thân mật - Ảnh: FBNV Chia sẻ với VietNamNet, nữ diva tâm sự về mối duyên với bạn trai. Theo đó, Thanh Lam quen bác sĩ Tiến Hùng qua một người bạn khi chị đến khám bệnh và anh là người đưa nữ ca sĩ về nhà khi chị không thể gọi được taxi. Sự chăm chỉ, miệt mài trong công việc của bạn trai còn khiến diva nhớ đến hình ảnh của người cha thân yêu. Có lẽ nhờ đó mà mối quan hệ của 2 người được gia đình 2 bên và các con ủng hộ.

Thanh Lam hạnh phúc bên bác sĩ Tiến Hùng và gia đình 2 bên - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tình yêu ở tuổi này bình yên hơn rất nhiều, tôi muốn dành nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc và nấu nướng cho bạn trai". Có lẽ sau cuộc hôn nhân không vẹn tròn với nhạc sĩ Quốc Trung, giờ đây, giọng ca Chia tay hoàng hôn đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Được biết, bác sĩ Tiến Hùng sinh năm 1962 tại Hải Phòng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Anh hiện là giám đốc chuyên môn của một bệnh viện mắt quốc tế. Anh từng nhiều lần nhận giải thưởng uy tín về phẫu thuật Phakic tại khu vực Đông Nam Á…

Thanh Lam đăng ảnh tình tứ bên bạn trai bác sĩ, chồng cũ Quốc Trung liền bình luận điều này Phản ứng của Quốc Trung khi vợ cũ Thanh Lam công khai hình ảnh bên tình mới khiến cư dân mạng chú ý.

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