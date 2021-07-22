Mới đây, dư luận liên tục dậy sóng vì hàng loạt những bài đăng khoe đi tiêm vắc xin Covid-19 trên MXH, hết nhờ 'ông ngoại' lại đến nhờ 'chú em'. Giữa lúc CĐM đang sôi nổi bàn tán, loạt người nổi tiếng như diva Thanh Lam, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng rồi xóa các dòng trạng thái về việc tiêm chủng.

Mới đây, nhiều người nổi tiếng đình đám của showbiz Việt như diva Thanh Lam, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ hình ảnh đi tiêm vắc xin Covid-19 và giấy xác nhận hoàn thành tiêm chủng trên MXH. Nhưng đáng chú ý, những sao Việt này ngay sau đó rất nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh. Động thái của nàng hậu và nữ ca sĩ khiến CĐM cảm thấy khó hiểu. Nhưng nhanh chóng đã đồn đoán ngay nguyên nhân có liên quan đến những ồn ào khoe tiêm vắc xin của một số nhân vật "nổi như cồn" trên MXH.

Bài đăng của Thanh Lam được CĐM chụp màn hình lại - Ảnh: Internet Theo đó, nữ diva thông báo đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai và đã cảm thấy an tâm phần nào. Bên cạnh đó, cô cũng cầu mong cho mọi người đều được tiêm phòng để đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Lam đã cho "bay màu" bài viết của mình mà không có nguyên do. Về phía Đỗ Mỹ Linh, nàng hậu cũng có một story trên Instagram khoe giấy xác nhận đã hoàn thành tiêm chủng. Nhưng cũng như đàn chị, cô nhanh chóng xóa bài trong "một nốt nhạc".

Story của nàng hậu - Ảnh: Internet Tuy không nói rõ lý do phải xóa bài, nhưng nhiều cư dân mạng đã liên tục đồn đoán và cho rằng lý do sâu xa đến từ những ồn ào liên quan đến cô nàng Hoa Khôi Báo Chí những ngày gần đây. Cụ thể, trên trang cá nhân, V.P.A. đã đăng ảnh khoe đi tiêm vắc xin "nhờ ông ngoại". Ngay sau khi đăng tải được vài giờ, dòng trạng thái và trang cá nhân của cô này đã tạm khóa. Hiện tại, V.P.A. đã lên tiếng xin lỗi vì để sự việc đi quá xa, mong mọi người thông cảm. Bài đăng của V.P.A. - Ảnh: Internet Hay mới đây, xuất hiện thêm một "cao nhân" khoe được lựa vắc xin tốt nhất để tiêm vì có sự hỗ trợ nhiệt tình từ "chú em" thân thiết cũng khiến dư luận tranh cãi. Nhân vật mới xuất hiện khoe được chọn vắc xin - Ảnh: Internet Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục bàn luận về lý do khiến hai người đẹp này xóa bài. Liệu rằng, có phải vì sợ bị dư luận ùa vào chỉ trích vì được tiêm vắc xin trước nên cả hai mới có động thái như vậy. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phán đoán của netizen và chưa có sự lên tiếng của người trong cuộc.

Diva Thanh Lam 'đón hỉ sự' tuổi 52, tổ chức lễ dạm ngõ đầm ấm bên bạn trai bác sĩ Mới đây, nữ diva Thanh Lam bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh buổi dạm ngõ với bạn trai bác sĩ trên trang cá nhân. Người hâm mộ liên tục dành nhiều lời chúc mừng vì nữ ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tranh-cai-tiem-vac-xin-cua-hoa-khoi-bao-chi-diva-thanh-lam-va-hoa-hau-do-my-linh-co-hanh-dong-la-khien-dan-tinh-xon-xao-413614.html