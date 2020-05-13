Thanh Duy ngã cầu thang phải mổ, Kha Ly tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của chồng

Được biết, diễn viên Thanh Duy đến thăm nhà mới đang xây dựng nhưng không may bị té cầu thang. Anh phải mổ vì đứt dây chằng đầu gối.

Thông tin diễn viên Thanh Duy bị ngã cầu thang và đứt dây chằng đầu gối khiến bạn bè, người hâm mộ khá lo lắng. Anh đã nhập viện phẫu thuật, hiện sức khỏe ổn định, ngày mai sẽ được về nhà. Suốt 2 ngày qua, Kha Ly túc trực tại bệnh viện để chăm sóc ông xã.

Hình ảnh được nam diễn viên đăng tải - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm vợ chồng cô, đồng thời cho biết tình trạng của Thanh Duy sau ca mổ.

"Kha Ly và Thanh Duy gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè và khán giả hâm mộ hôm qua đến giờ đã gửi lời hỏi thăm động viên. Anh Duy hôm nay rất khỏe, mai được về nhà rồi. Cảm ơn sự quan tâm lo lắng của mọi người nha!", cô chia sẻ.

Dưới bài viết, nam diễn viên nhận được nhiều bình luận hỏi thăm sức khỏe. NSND Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Quốc Thái... chúc đồng nghiệp mau bình phục.

Nam diễn viên tiết lộ thêm: 'Sau 1 tháng tập thể dục nhẹ được. Đá banh thì cả năm' - Ảnh: FB



Kha Ly và Thanh Duy kết hôn năm 2016. Sau nhiều năm tích lũy, cặp đôi đã tậu được nhà mới - Ảnh: FB

Trước đó, Thanh Duy đăng ảnh trong phòng chuyên trị đặc biệt. Anh viết: "Duy đã an toàn sau ca mổ dây chằng do tai nạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm. Tội nghiệp vợ Kha Ly và đàn em đợi từ sáng mà chưa được gặp. Bác sĩ, y tá thương nên chăm sóc kỹ lưỡng hôm nay được ở phòng đặc biệt chuyên trị".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-duy-nga-cau-thang-phai-mo-kha-ly-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-hien-tai-cua-chong-358656.html