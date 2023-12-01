Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện giữa ồn ào nhà vợ, tiết lộ cuộc sống hiện tại có sự thay đổi lớn về một việc!

Mới đây nhất, nam nhạc sĩ gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của học trò DUYBI. Giữa lúc nhà vợ vướng nhiều ồn ào, Thanh Bùi cho biết về tình hình hiện tại của mình.

Thanh Bùi (SN 1983) là ca sĩ, nhạc sĩ từng gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, được khán giả biết đến qua các ca khúc: Tình về nơi đâu, Lặng thầm một tình yêu... Năm 2013, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa với bà Trương Huệ Vân. Cô là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương - gia tộc bề thế bậc nhất Việt Nam. Đến năm 2018, vợ chồng anh hạnh phúc chào đón cặp song sinh đầu lòng. Từ đó đến nay, gia đình Thanh Bùi hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Giọng ca Tình về nơi đâu cho biết anh không bị ảnh hưởng bởi những ồn ào từ nhà vợ suốt thời gian qua. Thanh Bùi nói: "Tôi rất ổn, có gì đâu". Tuy nhiên, anh từ chối trả lời những câu hỏi sâu về vụ việc này và đồng thời khẳng định bản thân không liên quan đến vấn đề của nhà vợ: "Nếu có liên quan, làm sao tôi còn ngồi đây trả lời bạn?".

"Tôi ổn với nhịp sống mới, âm nhạc và nghệ thuật là nguồn năng lượng sống của tôi. Chuyện nhà tôi xảy ra hơn một năm, nhưng chuyện nhà và công việc là phạm trù khác nhau. Tôi vẫn làm việc với nhiều hoạt động giáo dục, nghệ thuật và văn hóa. Học trò là động lực để tôi làm việc" - Thanh Bùi trả lời báo chí.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Thanh Bùi mặc trang phục áo sơ mi trắng đơn giản nhưng không kém phần chỉn chu. Khác với những lần xuất hiện trước đó, khi tham gia sự kiện của học trò, nam nhạc sĩ thoải mái giao lưu, chia sẻ và trò chuyện với DUYBI. Anh còn có những khoảnh khắc tươi cười hết cỡ vỗ tay tỏ thái độ đồng tình tại sự kiện.

Khác với những lần xuất hiện trước đó, khi tham gia sự kiện của học trò, nam nhạc sĩ thoải mái giao lưu, chia sẻ và trò chuyện với truyền thông

Anh cũng cho biết thay đổi lớn nhất trong năm nay là anh chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục. Thanh Bùi chia sẻ: "Một năm qua, tôi vẫn xuất hiện tại các sự kiện, đứng cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục. Như hôm nay, tôi có mặt tại sự kiện với vai trò người thầy. Quan trọng nhất là cách bạn sống. Trong giai đoạn khó khăn, bạn chỉ có thể lựa chọn giữa từ bỏ tất cả và từng bước vượt qua. Tôi phải là tấm gương để hàng nghìn học sinh noi theo. Nói không khó khăn là nói dối, tôi rất thực tế. Dù vậy, tôi biết sẽ phải làm gì và luôn có cái nhìn tích cực cho mọi thứ mình đối diện. So với người khác, tôi vẫn là người may mắn mà".

Anh cũng cho biết thay đổi lớn nhất trong năm nay là anh chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục

Nhận câu hỏi làm cách nào để bảo vệ hai con trước thông tin tiêu cực, Thanh Bùi nói anh luôn muốn con sống đủ đầy, không thiếu thốn, cố hết sức để đảm bảo điều đó. "Tôi thấy mình làm tốt vai trò người cha thông qua việc các con ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong hoàn cảnh xảy ra nhiều việc. Các con tôi được lớn lên trong sự riêng tư" - Thanh Bùi nói.

Trước đó, nhạc sĩ Thanh Bùi từng giới thiệu không gian dành cho trẻ em tự kỷ do chính mình thành lập. Anh cho biết dự án đặc biệt này được anh lên kế hoạch trong hơn 10 năm. Nam ca sĩ cho biết bản thân có sự kết nối đặc biệt với người tự kỷ. Anh còn từng là đại sứ của chương trình Ngày thế giới vì trẻ em tự kỷ, góp phần lan tỏa tình yêu cho trẻ tự kỷ khắp toàn cầu.

Thanh Bùi khóc khi nhìn 2 con lên hát trên sân khấu trường

Trong buổi giới thiệu này, nam ca sĩ lần đầu tiết lộ 2 con của mình cũng từng bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Cũng từ đó, anh ấp ủ giấc mơ xây dựng một không gian giáo dục, nơi đồng hành cùng các trẻ em tự kỷ hoặc gặp vấn đề về ngôn ngữ.