Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM

Hậu trường 01/07/2023 10:45

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi không giấu được sự xúc động, bật khóc trên sân khấu sau màn trình diễn cùng 2 con trai Khải An, Kiến An tại một buổi diễn ở TP.HCM.

Tối 30/6, trong một buổi diễn ở TP.HCM, nhạc sĩ Thanh Bùi gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu sau màn biểu diễn ca khúc “Ba kể con nghe” cùng 2 con trai. Đêm biểu diễn này là buổi diễn tổng kết cuối học kỳ của khoá học mà hai con trai song sinh Khải An - Kiến An của nam nghệ sĩ tham gia, khóa học thuộc học viện âm nhạc do chính nhạc sĩ Thanh Bùi thành lập. 

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 1

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi biểu diễn, nam nhạc sĩ đã giữ vai trò hát bè và đánh đàn piano trong tiết mục biểu diễn cùng hai con trai. Sau khi kết thúc tiết mục, khoảnh khắc giọng ca bản hit "Tình về nơi đâu" bất ngờ bật khóc ngay trên sân khấu đang nhận được sự chú ý từ khán giả. Có thể thấy, nam nhạc sĩ không không giấu được sự xúc động, lắng đọng nhiều tâm trạng khi nghe ca khúc "Ba kể con nghe" do chính hai con trai của mình thể hiện. Có lẽ giây phút nhìn thấy hai con tự tin biểu diễn trên sân khấu đã khiến anh bật khóc nức nở. 

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 3

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhạc sĩ Thanh Bùi (tên thật là Bùi Vũ Thanh), là một nam ca sĩ, nhạc sĩ sáng kiêm nhà sản xuất thu âm âm nhạc. Nam nghệ sĩ nổi đình nổi đám và được rất nhiều người biết đến khi là người Việt lọt vào Top 8 của cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc vào năm 2008. Với giọng hát hay và khả năng sáng tác thiên phú, hàng loạt nhạc phẩm do nhạc sĩ Thanh Bùi sáng tác luôn tạo nên "cơn sốt" và nhận được nhiều sự phản hồi tích cực từ phía khán giả như: "Lặng thầm một tình yêu, "Tình về nơi đâu", "Sống trọn cho nhau", "Đừng quay bước đi". Anh cũng là một trong số những nhạc sĩ hiếm hoi của Việt Nam có những sáng tác được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sử dụng.

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 5Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 6

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 7
Những hình ảnh hiếm hoi lúc nhỏ của hai quý tử nhà nhạc sĩ Thanh Bùi được chia sẻ

Vào năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nam nhạc sĩ khiến công chúng bất ngờ khi thông báo kết hôn với bà xã Trương Huệ Vân - cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, người thừa kế của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến tháng 9/2016, nam nhạc sĩ và bà xã đón hai con trai song sinh Khải An - Kiến An chào đời, anh từng chia sẻ, hai quý tử của mình dù còn nhỏ nhưng đã có năng khiếu và khả năng cảm thụ âm nhạc.

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 8

Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM - Ảnh 9
Kể từ khi lập gia đình, nhạc sĩ Thanh Bùi ít xuất hiện trong showbiz và dành thời gian hơn vào học viện âm nhạc mà anh sáng lập

Từ sau khi lập gia đình, nhạc sĩ Thanh Bùi sống kín tiếng, không còn góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc như trước. Tuy nhiên niềm đam mê âm nhạc vẫn hiện hữu trong anh, nam nhạc sĩ thành lập học viện âm nhạc Soul, đào tạo nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi do chính anh và những người bạn nhạc sĩ nổi tiếng khác trực tiếp giảng dạy.   

 

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