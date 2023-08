Nhạc sĩ Thanh Bùi bật khóc nức nở trong đêm diễn cùng 2 con trai tại TP.HCM

Tối 30/6, trong một buổi diễn ở TP.HCM, nhạc sĩ Thanh Bùi gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu sau màn biểu diễn ca khúc “Ba kể con nghe” cùng 2 con trai. Đêm biểu diễn này là buổi diễn tổng kết cuối học kỳ của khoá học mà hai con trai song sinh Khải An - Kiến An của nam nghệ sĩ tham gia, khóa học thuộc học viện âm nhạc do chính nhạc sĩ Thanh Bùi thành lập.