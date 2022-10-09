Cảm động 'rơi nước mắt' với loạt phát ngôn của Thanh Bùi về bà xã Trương Huệ Vân: 'Đời tôi may mắn vì cưới được cô ấy làm vợ'

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời sống tình cảm của Thanh Bùi cũng được khán giả hết mực quan tâm, anh và Trương Huệ Vân kết hôn vào năm 2013. Được biết, bà xã anh là thế hệ thứ 4 của một trong những gia tộc lâu đời, thế lực và giàu có nhất Việt Nam.

Thanh Bùi trước giờ là một ca sĩ/nhạc sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc Việt Nam, anh là người đứng sau loạt bản hit như Tình Về Nơi Đâu, Lặng Thầm Một Tình Yêu,... Vừa qua, tên của anh bỗng dưng được tìm kiếm đạt tới 100.000 lượt trên Google.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau, Thanh Bùi không hề "tiết kiệm" lời khen khi nói về vợ mình. Nam nghệ sĩ cho biết, Trương Huệ Vân là một người vợ tâm lý, hiểu chuyện và có nhiều phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.

"Vợ tôi là người rất dũng cảm trong tình yêu. Cả 2 đến với nhau không vì tên tuổi hay sự nổi tiếng. Những cái đó không quan trọng vì khi chết mình không mang theo được. Lần đầu tiên khi gặp nhau, khi ánh mắt chạm nhau thì thế giới quanh tôi như ngưng lại. Hơi lãng mạn một chút nhưng sự thật là tôi có cảm giác như mình đã gặp 'bạn này' từ kiếp khác rồi vậy.

Chưa bao giờ tôi thấy một người có trái tim đẹp như Vân và chắc sẽ không bao giờ có một người thứ 2... Lần gặp đầu tiên ấy, tôi bắt tay Vân mà không muốn buông ra." - Thanh Bùi nói về cảm xúc khi lần đầu gặp vợ.

Bên cạnh đó, Thanh Bùi cũng không ít lần công khai nói rằng bản thân vô cùng may mắn khi lấy vợ. Anh cho biết, Trương Huệ Vân luôn hỗ trợ anh trên con đường sự nghiệp, giúp anh đạt được nhiều ước mơ.

"Khi tôi bận, Vân không bao giờ gọi điện thoại cằn nhằn tại sao thế này, tại sao thế kia mà chỉ có sự thông cảm với tôi thôi. Khi người phụ nữ đã cho mình sự thông cảm đó thì mình không bao giờ làm sai với người đó được. Đời tôi may mắn vì cưới được Huệ Vân làm vợ." - Thanh Bùi chia sẻ.

Trong một lần khác, Thanh Bùi tâm sự rằng hai vợ chồng anh đã "bù trừ" nhau khi kết hôn. Tuy hoạt động trong hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, cặp đôi vẫn xem nhau mà một điểm tựa không thể thiếu.

"Chúng tôi cũng luôn có sự bù trừ lẫn nhau. Vân mang đầu óc của người kinh doanh nên đôi lúc cho tôi thấy sự tinh tế, mạnh mẽ từ những điều cô ấy chia sẻ. Ngược lại tôi cũng giúp vợ trong công việc khi mang đến góc nhìn của người nghệ sĩ. Cả 2 luôn có niềm tin rất lớn cho nhau, là một điểm tựa không thể thiếu." - Thanh Bùi bộc bạch.