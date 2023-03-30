Thanh Bùi lần đầu tiết lộ thời gian suy sụp khi cặp song sinh bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ

Hậu trường 30/03/2023 15:58

Ngày 29/3, ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi đã giới thiệu không gian dành cho trẻ em tự kỷ do chính mình thành lập. Anh cho biết dự án đặc biệt này được anh lên kế hoạch trong hơn 10 năm.

Thanh Bùi (SN 1983) là ca sĩ, nhạc sĩ từng gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật, được khán giả biết đến qua các ca khúc: Tình về nơi đâu, Lặng thầm một tình yêu... Năm 2013, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam ca sĩ bất ngờ thông báo lên xe hoa. Đến năm 2018, vợ chồng anh hạnh phúc chào đón cặp song sinh đầu lòng. Từ đó đến nay, gia đình Thanh Bùi hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi đã giới thiệu không gian dành cho trẻ em tự kỷ do chính mình thành lập. Anh cho biết dự án đặc biệt này được anh lên kế hoạch trong hơn 10 năm. Nam ca sĩ cho biết bản thân có sự kết nối đặc biệt với người tự kỷ. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Thanh Bùi từng kết hợp với nhiều cộng sự rối loạn phổ tự kỷ. Trước đó, anh cũng là đại sứ của chương trình Ngày thế giới vì trẻ em tự kỷ, góp phần lan tỏa tình yêu cho trẻ tự kỷ khắp toàn cầu.

Thanh Bùi lần đầu tiết lộ thời gian suy sụp khi cặp song sinh bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ - Ảnh 1
Ca sĩ Thanh Bùi chia sẻ tại buổi giới thiệu không gian dành cho trẻ tự kỷ 

Đặc biệt, trong buổi giới thiệu này, nam ca sĩ lần đầu tiết lộ 2 con của mình cũng từng bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. 

Thanh Bùi lần đầu tiết lộ thời gian suy sụp khi cặp song sinh bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ - Ảnh 2
Thanh Bùi cho biết khi nhận thông tin, anh rất suy sụp và thấy không thoải mái vì kết luận các con tự kỉ đến quá nhanh - Ảnh: Internet

Cũng từ đó, anh ấp ủ giấc mơ xây dựng một không gian giáo dục, nơi đồng hành cùng các trẻ em tự kỷ hoặc gặp vấn đề về ngôn ngữ.

Bà xã Thanh Bùi là Trương Huệ Vân từng tốt nghiệp Đại học RMIT. Cô là thế hệ thứ 4 trong gia tộc họ Trương - gia tộc bề thế bậc nhất Việt Nam.

Được biết, bà xã Thanh Bùi giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, và còn điều hành nhiều công ty, dự án kinh doanh khác.

Ngược về quá khứ, vào năm 2011, Trương Huệ Vân từng thay mặt gia đình ra Hà Nội tham dự Lễ vinh danh Gia tộc doanh nhân cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của nhạc sĩ Thanh Bùi

Hé lộ cuộc sống hiện tại của nhạc sĩ Thanh Bùi

Nhạc sĩ Thanh Bùi không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng ở vai trò khác.

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