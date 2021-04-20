Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ cảm giác đau xót và phẫn nộ khi đọc tin vụ bé gái rơi từ tầng 24 chung cư tại Hà Nội. Trong khi đó, chuyên gia giáo dục - Tiến sĩ Vũ Việt Anh cho biết: "Nếu ở nước ngoài, bố mẹ bé gái có thể bị phạt tù".

Khoảng 20h30 ngày 19/4, tại mặt sau tòa G chung cư HH2 Xuân Mai Complex, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, một bé gái 4 tuổi đã tử vong tại chỗ sau khi rơi xuống từ tầng 24 của chung cư. Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm khiến nhiều người hốt hoảng - Ảnh: Dân Trí Sự việc đau lòng xảy ra khiến nhiều người cảm thấy vô cũng xót xa và phẫn nộ. Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã chia sẻ lại bài báo nói về vụ việc này trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái tỏ thái độ xót xa, thương tâm. Cụ thể, cô viết: "Sẽ còn những tai nạn thương tâm và ngớ ngẩn thế này đến bao giờ? Nói bao lời cũng không hết đau xót. Người lớn chúng ta có lỗi với bọn nhỏ, các anh chị ạ!".

'Người lớn chúng ta có lỗi với bọn nhỏ, các anh chị ạ!' - Ảnh chụp màn hình Theo Dân Trí, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ hết sức gay gắt xoay quanh vấn đề này. Cụ thể, nữ ca sĩ cho rằng: "Tôi không phải mẹ các cháu mà tôi còn cảm thấy mình… có lỗi vì người Việt mình nuôi con đơn giản quá. Phần lớn các ông bố bà mẹ chỉ quan tâm con ăn gì, học gì mà chưa chú ý đến đời sống tinh thần, dạy con các kỹ năng mềm, tự bảo vệ bản thân. Nhiều bậc cha mẹ còn quá chủ quan xem nhẹ việc giữ an toàn, để con có cuộc sống hạnh phúc". Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tuổi rơi xuống từ tầng 24 của chung cư, Thái Thùy Linh cho rằng lỗi lớn nhất không phải vì chung cư thiếu an toàn mà chính là từ phái các bậc làm cha làm mẹ. Cách nghĩ: "Nhà có sao dùng vậy" của các bậc phụ huynh đã vô tình khiến các con gặp nguy hiểm. Vì sự bất cẩn, thiếu quan tâm của cha mẹ nên tai nạn mới xảy đến - Ảnh: Gia đình và Xã hội Ngoài ra, cô còn lên tiếng ủng hộ việc cần phải nói những lời lẽ cảnh tỉnh các bậc cha mẹ để họ thấy được lỗi lầm và rút kinh nghiệm, chứ không nên vì "Thôi, người ta đã đau khổ lắm rồi, đừng trách móc gì nữa" mà im lặng, bỏ qua.

Giọng ca sinh năm 1981 đã có những chia sẻ hết sức gay gắt trước vụ việc thương tâm vừa diễn ra - Ảnh: Internet Cũng liên quan đến vụ việc này, Chuyên gia Giáo dục - Tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ: "Bố mẹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi của con cái vì các con còn nhỏ, cần sự bảo hộ, giám sát của người lớn. Nếu trường hợp này xảy ra ở nước ngoài thì bố mẹ cháu bé có thể đối diện với án tù. Thực tế, ở một số nước, bố mẹ bạo hành con cái, lơ là, thiếu trách nhiệm với con có thể ngồi tù, thậm chí bị tước quyền nuôi con". Tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng bố mẹ cần phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra những vụ việc như trên - Ảnh: Internet Mới cách đây hơn 1 tháng, vụ cháu bé rơi được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh đã khiến nhiều người hoang mang, thì vụ việc lần này đã khiến nhiều người bắt đầu lo sợ. Thiết nghĩ, cần phải có những biện pháp mạnh, bảo vệ an toàn cho các bé để không có bất kỳ vụ việc đau lòng nào như vậy xảy ra nữa. Người lớn cần có trách nhiệm hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ con cái.

Vụ bé gái 4 tuổi rơi từ tầng cao chung cư: Bé chơi một mình trong phòng ngủ, mẹ bận dọn nhà Lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa cho biết, bé gái 4 tuổi chơi một mình trong phòng ngủ trên tầng 24 khu chung cư HH2, Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) mà không có người lớn bên cạnh.

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