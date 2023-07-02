'Táo Y tế' Vân Dung thời còn thiếu nữ: Từng thi hoa hậu, "gây sốt" với nhan sắc khiến bao người phải rụng tim

Vân Dung từng là nhan sắc thu hút sự quan tâm của khán giả thời còn trẻ với vóc dáng thanh mảnh, cao ráo cùng nụ cười tỏa nắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung đã chia sẻ bức ảnh thời trẻ của cô. Có thể thấy thời thanh xuân, Vân Dung từng là nhan sắc "không phải dạng vừa". Nghệ sĩ Vân Dung thời còn trẻ Cũng vì diễn hài quá xuất sắc, lại hay vào vai những nhân vật đỏng đảnh, chua ngoa, nên khán giả thường nhớ đến Vân Dung với hình ảnh đanh đá, ghê gớm và có phần đồng bóng. Tuy nhiên thời trẻ, Vân Dung cũng là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc điệu đà, nữ tính và duyên dáng.

Thời trẻ, Vân Dung là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc điệu đà, nữ tính và duyên dáng Ít ai biết rằng Vân Dung từng là một mỹ nhân xinh đẹp có tiếng Hà Thành. Năm 1992, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tên cũ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) và lọt vào Top 15. Lúc này Vân Dung mới 17 tuổi. Vân Dung từng là một mỹ nhân xinh đẹp có tiếng Hà Thành Vân Dung từng phải thốt lên cảm thán khi nhìn lại những bức ảnh thời thiếu nữ của mình. Cô viết: 'Con người thật lạ, lúc còn trẻ chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ao ước mình bé lại'.

Khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Vân Dung trong độ tuổi xuân thì Với gương mặt có nét duyên lạ, Vân Dung ghi dấu ấn ở mảng hài kịch và bi kịch. Hài hước, dí dỏm trên sân khấu hay chua ngoa, đanh đá và màu mè trên màn ảnh là thế nhưng khi bước ra khỏi ánh đèn nghệ thuật, trở về với thực tại, Vân Dung tự nhận mình là người sống nội tâm, rụt rè và... "dị đến lạ". Vân Dung tự nhận mình là người sống nội tâm, rụt rè và... "dị đến lạ" 'Trên màn ảnh hay trên sân khấu tôi là người rất sôi nổi, có thể đanh đá, chua ngoa, màu mè… Nhưng ngoài đời tôi khác hẳn: Sống nội tâm, sợ những nơi đông người và sợ ồn ào… Mỗi lần bước chân xuống sân khấu lúc nào cũng trong tình trạng ngại ngùng, xấu hổ, rụt rè rồi đi vào những nơi vắng người, ngồi một mình và ít khi trò chuyện. Nói chung ngoài đời tôi cũng hơi kiệm lời', "Táo Y tế" chia sẻ. Ở tuổi gần 50, Vân Dung vẫn trẻ trung và tràn đầy năng lượng Ở tuổi gần 50, Vân Dung vẫn trẻ trung và tràn đầy năng lượng, với chị tình yêu ở tuổi này là được đi ăn và đi du lịch cùng với các bạn nữ. Ngồi uống trà, cà phê rồi buôn những chuyện vui trên trời dưới biển cùng với các bạn…

Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc 'cực phẩm' của Vân Dung lúc trẻ Dạo gần đây, nghệ sĩ Vân Dung chăm chỉ đăng hình thời trẻ khiến khán giả liên tục được nhiều phen 'rửa mắt' trước nhan sắc xinh đẹp của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-y-te-van-dung-thoi-con-thieu-nu-tung-thi-hoa-hau-gay-sot-voi-nhan-sac-khien-bao-nguoi-phai-rung-tim-597824.html