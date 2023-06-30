Cộng đồng mạng xuýt xoa trước nhan sắc 'cực phẩm' của Vân Dung lúc trẻ

Dạo gần đây, nghệ sĩ Vân Dung chăm chỉ đăng hình thời trẻ khiến khán giả liên tục được nhiều phen 'rửa mắt' trước nhan sắc xinh đẹp của cô.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vân Dung bất ngờ đăng lại hình ảnh dàn nữ nghệ sĩ đình đám của màn ảnh Việt ngày ấy khiến nhiều người không khỏi hoài niệm.
Đáng chú ý, nhan sắc của Vân Dung nổi bật với vẻ đẹp trẻ trung, thời thượng khiến khán giả không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi.
Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung vừa chia sẻ bức ảnh thời trẻ của cô. Thời thanh xuân, Vân Dung cũng từng là nhan sắc "không phải dạng vừa".
Trước khi trở thành diễn viên hài nổi tiếng, năm 16 tuổi Vân Dung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 và lọt vào top 15 chung cuộc.
Khác với vẻ đanh đá, chua ngoa, hài hước trên sân khấu hay trong phim truyền hình, ngoài đời Vân Dung trông rất nữ tính và nhẹ nhàng.
Vân Dung có tên đầy đủ là Lê Vân Dung sinh năm 1975. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Thái Nguyên. Có bố là một đạo diễn, mẹ là diễn viên. Sau một thời gian thì cả gia đình cũng chuyển xuống sinh sống tại Hà Nội.
Bắt đầu đi diễn từ năm 1992, nghệ sĩ hài Vân Dung đã dần được khán giả Việt chú ý. Cô luôn biến hóa những vai diễn đa dạng để mang đến cho khán giả những cái nhìn mới mẻ nhất. Từ những vai diễn ngây thơ, cực khổ cho đến chua ngoa, đanh đá. Có thể nói với những nỗ lực của bản thân nữ diễn viên đã dần chứng minh được thực lực và được đông đảo khán giả trong cả nước biết.
Có thể nói, Vân Dung là một trong những nghệ sĩ hài kịch khá nổi tiếng. Nữ diễn viên luôn mang trong mình những màu sắc riêng khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Danh tiếng nữ nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Táo Quân không thể nào quên trong chương trình đình đám Gặp nhau cuối năm.
Cô còn nhiều lần góp mặt trong những chương trình khác như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần. Không giống như những nghệ sĩ khác muốn đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì Vân Dung lại không thích như vậy. Cô chỉ muốn khán giả lâu ngày không gặp cô sẽ cảm thấy nhớ thay vì đánh đổi tất cả để có được vinh quang.
Ở tuổi 48, nghệ sĩ Vân Dung được khen là ngày càng trẻ trung.