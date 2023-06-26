Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc?

Hoài Lâm cho biết sẽ trở lại đường đua âm nhạc sau khoảng thời gian dài chỉ cover những bài hát được yêu thích.

Chỉ mới ra mắt được một ngày, tính từ tối 24/6 đến tối 25/6, ca khúc "Chỉ vì quá hi vọng"- sản phẩm đánh dấu sự tái xuất chính thức của giọng ca Hoài Lâm, đã thu về hơn 300 ngàn lượt nghe cùng với 4.000 bình luận. Hầu hết, các bình luận đều dành cho Hoài Lâm lời khen ngợi. Ca khúc mới của Hoài Lâm nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Vẫn là một Hoài Lâm giản dị trong từng khung hình thường thấy, sự trở lại lần này với "Chỉ vì quá hi vọng" cũng không ngoại lệ. Anh chỉ tái hiện lại 1 sân khấu hát live rất đơn giản. Tuy nhiên, giọng ca tình cảm và sâu lắng của Hoài Lâm chiếm trọn sự yêu thích của khán giả.

Khán giả đồng loạt gởi lời khen ngợi đến nam ca sĩ Sau thời gian dài ở ẩn và bao phen khiến cho khán giả ít nhiều thất vọng vì ngoại hình tăng cân và giọng hát đôi lần hụt hơi nhưng lần tái xuất này của Hoài Lâm không làm cho khán giả thất vọng. Lần tái xuất này của Hoài Lâm không khiến khán giả phải thất vọng Hoài Lâm cho biết ca khúc "Chỉ vì quá hi vọng" được Hoài Lâm ấp ủ, hoàn thiện trong vòng suốt 3 năm trời, cuối cùng cũng đã có thể trình làng đến khán giả: 'Hơn 3 năm từ ngày nhận demo, cuối cùng MV Chỉ vì quá hy vọng cũng được ra mắt'. Anh cũng gởi lời đến khán giả 'Ca khúc này xứng đáng được top mấy trên bảng xếp hạng xu hướng (top trending) của Youtube Việt Nam?'.

Hoài Lâm chia sẻ anh hiện có nhiều động lực để hoạt động ca hát tích cực hơn trong thời gian tới Trước khi xuất hiện trở lại trong đêm nhạc vừa qua, trong 1 livestream cách đây không lâu, Hoài Lâm cũng thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ khi cho biết mình có thói quen "mắc cỡ", không biết nói gì nên thường xuyên bị khán giả trêu chọc trên sân khấu:'Lên sân khấu thì tôi mắc cỡ, không biết nói gì, lại cười, cười quá trời cười, song lại về buồn quá trời buồn. Thế đấy, hai cảm xúc luôn trái ngược nhau, đó là sự đánh đổi. Không biết có nên đi hát không nữa'.

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện Người hâm mộ không ngừng đặt ra câu hỏi sẽ ra sao nếu cả 3 giọng ca ''khủng'' Noo Phước Thịnh - Hoài Lâm - Quốc Thiên cùng hát chung một ca khúc đình đám, ai sẽ hơn ai?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-chinh-thuc-tro-lai-sau-3-nam-im-ang-bai-hat-moi-ra-sao-ma-khien-khong-it-nguoi-ham-mo-phai-bat-khoc-595963.html