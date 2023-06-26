Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc?

Sao Việt 26/06/2023 13:27

Hoài Lâm cho biết sẽ trở lại đường đua âm nhạc sau khoảng thời gian dài chỉ cover những bài hát được yêu thích.

Chỉ mới ra mắt được một ngày, tính từ tối 24/6 đến tối 25/6, ca khúc "Chỉ vì quá hi vọng"- sản phẩm đánh dấu sự tái xuất chính thức của giọng ca Hoài Lâm, đã thu về hơn 300 ngàn lượt nghe cùng với 4.000 bình luận. Hầu hết, các bình luận đều dành cho Hoài Lâm lời khen ngợi. 

Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 1
Ca khúc mới của Hoài Lâm nhận được phản hồi tích cực từ khán giả 

Vẫn là một Hoài Lâm giản dị trong từng khung hình thường thấy, sự trở lại lần này với "Chỉ vì quá hi vọng" cũng không ngoại lệ. Anh chỉ tái hiện lại 1 sân khấu hát live rất đơn giản. Tuy nhiên, giọng ca tình cảm và sâu lắng của Hoài Lâm chiếm trọn sự yêu thích của khán giả.

Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 2
Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 3
Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 4
Khán giả đồng loạt gởi lời khen ngợi đến nam ca sĩ 

Sau thời gian dài ở ẩn và bao phen khiến cho khán giả ít nhiều thất vọng vì ngoại hình tăng cân và giọng hát đôi lần hụt hơi nhưng lần tái xuất này của Hoài Lâm không làm cho khán giả thất vọng.

Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 5
Lần tái xuất này của Hoài Lâm không khiến khán giả phải thất vọng 

Hoài Lâm cho biết ca khúc "Chỉ vì quá hi vọng" được Hoài Lâm ấp ủ, hoàn thiện trong vòng suốt 3 năm trời, cuối cùng cũng đã có thể trình làng đến khán giả: 'Hơn 3 năm từ ngày nhận demo, cuối cùng MV Chỉ vì quá hy vọng cũng được ra mắt'. Anh cũng gởi lời đến khán giả 'Ca khúc này xứng đáng được top mấy trên bảng xếp hạng xu hướng (top trending) của Youtube Việt Nam?'

Hoài Lâm chính thức trở lại sau 3 năm im ắng, bài hát mới ra sao mà khiến không ít người hâm mộ phải bật khóc? - Ảnh 6
Hoài Lâm chia sẻ anh hiện có nhiều động lực để hoạt động ca hát tích cực hơn trong thời gian tới

Trước khi xuất hiện trở lại trong đêm nhạc vừa qua, trong 1 livestream cách đây không lâu, Hoài Lâm cũng thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ khi cho biết mình có thói quen "mắc cỡ", không biết nói gì nên thường xuyên bị khán giả trêu chọc trên sân khấu:'Lên sân khấu thì tôi mắc cỡ, không biết nói gì, lại cười, cười quá trời cười, song lại về buồn quá trời buồn. Thế đấy, hai cảm xúc luôn trái ngược nhau, đó là sự đánh đổi. Không biết có nên đi hát không nữa'. 

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện

Noo Phước Thịnh được netizen khen nức nở khi 'đụng độ' ca khúc đã từng được Hoài Lâm và Quốc Thiên thể hiện

Người hâm mộ không ngừng đặt ra câu hỏi sẽ ra sao nếu cả 3 giọng ca ''khủng'' Noo Phước Thịnh - Hoài Lâm - Quốc Thiên cùng hát chung một ca khúc đình đám, ai sẽ hơn ai?

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm ca sĩ Hoài Lâm 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?