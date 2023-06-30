Trấn Thành tự thừa nhận một điểm yếu về âm nhạc, bày tỏ mong muốn làm ca sĩ ở một vũ trụ khác

Chia sẻ với đàn chị, Trấn Thành không ngại đề cập đến luồng dư luận trái chiều của khán giả xoay quanh giọng hát của mình. Anh cho biết, bản thân đam mê ca hát từ nhỏ và cũng từng gần chạm vào giấc mơ của mình khi thi Nhạc viện. Đáng tiếc anh bị rớt.

Thời gian qua, sau khi liên tục vấp phải những chỉ trích, thị phi, đặc biệt là về giọng hát thì mới đây, Trấn Thành gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình cùa ca sĩ Thu Minh.

"Thi vô Nhạc viện, câu đầu tiên, ký xướng âm cơ bản, không biết một nốt nhạc, rớt luôn từ đó. Ngày xưa Nhạc viện mà gạch bỏ điều khoản đó thì đã có một Trấn Thành đi học nhạc đàng hoàng rồi" - Trấn Thành nói.

Trấn Thành cũng thừa nhận, anh rất mê nhạc và cũng nghĩ, bản thân có năng khiếu về âm nhạc. "Tôi rất nhạy, nghe là thuộc liền, biết phiêu theo hòa thanh". Nhưng vì không biết ký xướng âm nên "gãy" luôn. "Không được tuyển. Sau đó, thi Sân khấu Điện ảnh thì đậu ngay. Từ lúc đó làm diễn viên hài, MC. Giờ tôi cứ hát đại rồi ghi âm đại. Tới ngày hôm nay tôi vẫn không biết cách xướng âm" - Trấn Thành bày tỏ.

Anh tự nhận là mình hát không hay, nhưng rất có đam mê với âm nhạc.

Trước những chỉ trích của công chúng về giọng hát kém mà vẫn ham hát, Trấn Thành thẳng thắn: "Những lời nói chê bai đó là động lực cho tôi phải đi học. Nếu mình còn dở, người ta còn nói. Tự nhiên mình hết dở, người ta hết nói. Đó là cách duy nhất để người ta biết mình tiến bộ"."Tôi học rất nhiều người như cô Huệ cũng là cô của chị Thu Minh, tôi học chị Hà Trần một chút, tôi học chị Thu Minh một chút" -Trấn Thành tiết lộ.

Trấn Thành cho biết, dù đến nay, giọng hát của anh vẫn còn bị hoài nghi nhưng việc biến thị phi thành động lực để hoàn thiện khả năng bản thân của Trấn Thành chính là điểm cộng, điều không phải ai cũng có thể làm được.

Trước những tranh cãi của công chúng về giọng hát Trấn Thành nhưng vẫn được mời vào một show thiên về ca nhạc, ca sĩ Thu Minh khẳng định: "Tôi là một người chị, đồng nghiệp chơi thân với cậu ấy. Đối với tôi, Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng".

Thu Minh bày tỏ lý do mời Trấn Thành: “Bởi vì chị thấy em có tư duy và tố chất, có kiến thức trong cách xử lý bài, hiểu về nội dung ca khúc”. Trước nhận xét của đàn chị, Trấn Thành khiêm tốn: “Em nghĩ là do trời cho em khả năng diễn đạt tốt” và cũng khẳng định bản thân rất yêu ca hát: “Em rất mê nhạc. Em nghĩ là mình có năng khiếu về nhạc, rất nhạy, nghe là thuộc liền” và“Ở một vũ trụ nào đó em muốn làm ca sĩ”.

Trấn Thành là khách mời đặc biệt trong chương trình của ca sĩ Thu Minh.

Trước đó, Trấn Thành từng bộc bạch: "Tôi khẳng định lại là chưa bao giờ tôi nói tôi là ca sĩ, chưa bao giờ tôi nói câu đó. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi".

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một video với tốc độ chóng mặt về việc MC Trấn Thành hướng dẫn một thí sinh về cách hát sao cho đúng. Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt tương tác và nhận về nhiều ý kiến tranh cãi.

Video clip Trấn Thành thị phạm được lan truyền với tốc độ chóng mặt, giọng hát của nam MC trở thành đề tài tranh cãi trong dư luận.

Cụ thể, tại chương trình Ca sĩ thần tượng được phát sóng trên truyền hình, nam MC giữ vai trò là ban giám khảo. Trong phần thi hóa thân thành ca sĩ Bùi Anh Tuấn của thí sinh Tuấn Phương, Trấn Thành đã nhận xét khuyết điểm của Phương là "việc kiểm soát nhịp điệu chưa ổn".

Bên cạnh đó, anh còn chỉ ra lỗi về cách xử lý hát bỏ nhỏ chưa khéo và so sánh thí sinh với Bùi Anh Tuấn. Sau phần nhận xét, anh yêu cầu thí sinh hát lại một đoạn trong bài Nơi tình yêu kết thúc. Anh còn nhiệt tình thị phạm lại cách hát mà anh cho là hay và đúng kỹ thuật hơn.

Màn thị phạm của Trấn Thành đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận anh là một nghệ sĩ tài năng.

Có ý kiến bênh vực Trấn Thành, cho rằng anh đang làm tốt vai trò của một giám khảo. Chuyên môn của anh là làm MC chứ không chuyên về mảng âm nhạc, anh được mời làm ban giám khảo cho chương trình âm nhạc và anh đang làm tốt vai trò của mình.

Tuy nhiên, phần nhiều khán giả lại nói nam MC đình đám không có chuyên môn về ca hát và màn thể hiện của anh thậm chí còn không tốt bằng thí sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành gây tranh cãi bởi những hành động và phát ngôn của mình trên sóng truyền hình. Trước đó, đoạn video anh thể hiện sự xúc động, giãi bày nỗi niềm của mình trong quá trình làm nghề cũng bị chỉ trích.

Anh chia sẻ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi rồi biết nó là cái gì".

Sau phát ngôn trên, Trấn Thành bị cho là tự đề cao bản thân, không tôn trọng khán giả.