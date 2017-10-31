Tân Hoa hậu Đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng sau ba ngày đăng quang: Môi đã hết sưng, mặt quyến rũ bất ngờ

Hậu trường 31/10/2017 11:18

Giữa tâm bão bị dư luận chê bai về nhan sắc chưa đủ tầm để đăng quang, tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn so với đêm chung kết khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Vượt qua 30 đối thủ nặng ký, Lê Âu Ngân Anh là người đẹp được MC xướng tên ở giây phút quan trọng nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017.

Đội lên đầu chiếc vương miện trị giá 3.2 tỷ đồng, cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang không kìm nén được sự xúc động trong thời khắc “lịch sử” của đời mình. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chưa đầy 1 giờ sau khi đăng quang, cộng đồng mạng bắt đầu tranh cãi dữ dội về quyết định của ban giám khảo.

Tân Hoa hậu Đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng sau ba ngày đăng quang: Môi đã hết sưng, mặt quyến rũ bất ngờ - Ảnh 1
Đôi môi của Ngân Anh đã bớt sưng sau vài ngày đăng quang - Ảnh: Zing

Hầu như tất cả mọi người đều quay lưng với tân Hoa hậu. Không ai tin một cô gái có nhan sắc bình thường với bờ môi sưng như vừa bước ra từ phòng phẫu thuật lại trở thành người đại diện cho cái đẹp, sẽ đi tuyên truyền mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.

Thậm chí, những hình ảnh của Ngân Anh trong đêm chung kết bị không ít cư dân mạng đem ra chế thành ảnh hài, bờ môi của cô bị so sánh với cá La Hán còn gương mặt thì bị giễu cợt là đúng bản chất Hoa hậu Đại dương vì giống hệt “sinh vật biển”.

Tân Hoa hậu Đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng sau ba ngày đăng quang: Môi đã hết sưng, mặt quyến rũ bất ngờ - Ảnh 2
Ngân Anh tự tin với nhan sắc hiện tại của mình - Ảnh: Zing

Trước những lời chê bai của cư dân mạng, Ngân Anh quyết định ra mặt thanh minh về những lùm xùm bủa vây cuộc sống của mình mấy ngày vừa rồi. Xuất hiện tại buổi phỏng vấn, tân Hoa hậu diện bộ đầm đỏ nổi bật, trang điểm nhẹ nhàng, khoe nét đẹp dễ thương khác xa hình ảnh trong đêm chung kết 28/10.

Mặc dù chịu khá nhiều áp lực sau khi đăng quang nhưng Lê Âu Ngân Anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi dư luận. Khi phóng viên nhắc đến nghi vấn đôi môi đã bị can thiệp bởi dao kéo, cô gái 22 tuổi khẳng định môi cô chỉ bị sưng chứ hoàn toàn không phẫu thuật thẩm mỹ.

“Khi nhìn lại hình ảnh của mình trong đêm chung kết, tôi hơi giật mình. Trước đó một ngày, chúng tôi có lịch trình hoạt động tại Mũi Né. Từ bé đến lớn, tôi thường bị dị ứng khi tiếp xúc môi trường khác nên khi trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho đêm chung cuộc, đôi môi của tôi bắt đầu nhức và có dấu hiệu sưng. Về đến TP.HCM, tôi biết môi mình không bình thường nhưng vẫn nghĩ là không sao.

Phần nữa, khi đêm chung kết đang diễn ra, mọi thứ rất gấp rút, tôi và các thí sinh đều chạy nháo nhào nên tôi không xem lại phần makeup của mình. Do môi trên của tôi mỏng hơn môi dưới nên khi makeup thường hay 'ăn gian' để khi cười vẫn có thể thấy môi trên. Có lẽ mọi thứ là sự cố liên quan đến sức khỏe và trang điểm” - Ngân Anh trả lời phỏng vấn trên Zing.

Tân Hoa hậu Đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng sau ba ngày đăng quang: Môi đã hết sưng, mặt quyến rũ bất ngờ - Ảnh 3
Vẻ đẹp dễ thương của tân Hoa hậu Đại dương khi nhìn ở góc nghiêng  - Ảnh: Zing

Bàn về vấn đề khán giả kêu gào đòi ban tổ chức tước vương miện, tân Hoa hậu Đại dương khẳng định mình hội đủ cả ba yếu tố nhan sắc - trí tuệ - nhân cách nên không có lý do gì phải trả lại danh hiệu.

“Tôi nghĩ mình là gương mặt sáng, khá nổi trội về hình thể, gương mặt, kỹ năng lẫn trí tuệ nên việc có nhiều bài báo dự đoán tôi chiến thắng là nhờ vào những thế mạnh đó chứ không phải do tiềm lực kinh tế của gia đình.

Nếu đã là hoa hậu thì phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố nhan sắc, trí tuệ, nhân cách và tôi muốn khán giả nhìn nhận mình là một cô gái dung hòa được cả 3 yếu tố đó” - Ngân Anh cho hay.

Tân Hoa hậu Đại dương xinh đẹp đến ngỡ ngàng sau ba ngày đăng quang: Môi đã hết sưng, mặt quyến rũ bất ngờ - Ảnh 4
Khi trang điểm nhẹ nhàng, Ngân Anh khá xinh xắn chứ không "thảm họa" như trong đêm chung kết - Ảnh: Zing

Tân Hoa hậu Đại dương: 'Đưa người nhà, đại gia đến ngã giá vương miện là hoang đường'

Tân Hoa hậu Đại dương: 'Đưa người nhà, đại gia đến ngã giá vương miện là hoang đường'

Tân Hoa hậu Đại dương – Lê Âu Ngân Anh – thẳng thắn cho biết cô đang rất bận rộn với vai trò của mình nên không có nhiều thời gian bận tâm tới các tin đồn không hay.

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