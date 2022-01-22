Tối ngày 19/1, thông tin người mẫu Nguyễn Thị Tuyết đã qua đời ở tuổi 29 khiến nhiều sao Việt và khán giả bàng hoàng. Nhiều thông tin cho biết nữ người mẫu gặp tai nạn ở Phú Quốc trong lúc đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, từ thời điểm Nguyễn Tuyết qua đời, phần lớn mọi người chỉ biết cô gặp tai nạn và không qua khỏi. Do đó cũng xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh sự ra đi của nữ người mẫu trẻ.

Trước những thông tin không đúng sự thật liên tục bị lan truyền, đàn chị thân thiết với Nguyễn Tuyết - người mẫu Ngọc An mới đây đã lên tiếng nói rõ về vụ tai nạn: "Tuyết được đưa ra Hà Nội an toàn và làm lễ xong xuôi. Hôm nay, Na có gặp mẹ Tuyết và biết rõ được nguyên nhân Tuyết mất" - người mẫu Ngọc Anh chia sẻ.