Tai nạn khiến Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29: Rơi từ tầng cao xuống, không bị ai xô đẩy

Hậu trường 22/01/2022 10:16

Trước nhiều thông tin không đúng sự thật liên quan đến nguyên nhân sự ra đi của người mẫu Nguyễn Thị Tuyết, người mẫu Ngọc An mới đây đã lên tiếng nói rõ về vụ tai nạn.

Tối ngày 19/1, thông tin người mẫu Nguyễn Thị Tuyết đã qua đời ở tuổi 29 khiến nhiều sao Việt và khán giả bàng hoàng. Nhiều thông tin cho biết nữ người mẫu gặp tai nạn ở Phú Quốc trong lúc đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, từ thời điểm Nguyễn Tuyết qua đời, phần lớn mọi người chỉ biết cô gặp tai nạn và không qua khỏi. Do đó cũng xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh sự ra đi của nữ người mẫu trẻ.

Tai nạn khiến Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29: Rơi từ tầng cao xuống, không bị ai xô đẩy - Ảnh 1

Trước những thông tin không đúng sự thật liên tục bị lan truyền, đàn chị thân thiết với Nguyễn Tuyết - người mẫu Ngọc An mới đây đã lên tiếng nói rõ về vụ tai nạn: "Tuyết được đưa ra Hà Nội an toàn và làm lễ xong xuôi. Hôm nay, Na có gặp mẹ Tuyết và biết rõ được nguyên nhân Tuyết mất" - người mẫu Ngọc Anh chia sẻ.

Tai nạn khiến Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29: Rơi từ tầng cao xuống, không bị ai xô đẩy - Ảnh 2

Ngọc An cho biết cái chết của Nguyễn Tuyết là một tai nạn ngoài ý muốn: "Từ hôm Tuyết gặp chuyện đến nay, nhiều người hỏi Na và Na cũng được nghe được nhiều tin không chính xác về nguyên nhân Tuyết mất. Kể cả trên báo lẫn bạn bè gọi điện nhắn tin kể lại..."

"Tuyết bị tai nạn trượt chân và rơi từ tầng cao xuống tại khu kí túc xá dành cho nhân viên. Công an đã điều tra kĩ và đưa ra kết luận, Tuyết không dùng chất kích thích, không có bất đồng, mâu thuẫn với ai, không tai nạn giao thông... Gia đình Tuyết mong mọi người không bàn tán, thảo luận thêm về nguyên nhân đó nữa để Tuyết được thanh thản ra đi ạ" - cô chia sẻ.

Tai nạn khiến Nguyễn Tuyết qua đời ở tuổi 29: Rơi từ tầng cao xuống, không bị ai xô đẩy - Ảnh 3

Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1993. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia "Vietnam’s Next Top Model" mùa giải 2011. Cô được xem là đối thủ nặng ký của Hoàng Thùy, Lê Thúy, Thùy Trang… song chỉ dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Nhờ sở hữu chiều cao 1,75m, cùng vẻ ngoài sắc sảo, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục thử sức ở Siêu mẫu Việt Nam 2012 và giành giải Siêu mẫu trẻ triển vọng. Đồng thời, chân dài 9X còn vào Top 30 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.

Nguyên nhân khiến Nguyễn Tuyết đột ngột qua đời ở tuổi 29

Nguyên nhân khiến Nguyễn Tuyết đột ngột qua đời ở tuổi 29

Việc Nguyễn Tuyết mất khi tuổi đời còn trẻ khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả xót xa.

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