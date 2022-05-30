Sướng như Phanh Lee được đích thân chồng đại gia chăm sóc từng chút một, bảo sao nhan sắc mẹ 1 con không ngày càng xinh đẹp như tuổi đôi mươi

Vừa qua Phanh Lee vừa khiến dân tình phải ghen tị trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình khi được ông xã đại gia làm hành động này cho mình.
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Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) sinh năm 1990, là diễn viên tay ngang. Với gương mặt xinh như búp bê cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia các phim Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi. Đến tháng 5/2020, Phanh Lee lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam – CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng.
Cũng giống như bao người nổi tiếng khác, danh tính của ông xã người đẹp cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía dư luận thậm chí tại thời điểm đó còn xuất hiện thông tin ông xã của cô đã từng qua một đời vợ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng khẳng định trên báo VTC : “Chúng em đều là những người cưới lần đầu, nên đều háo hức và chờ đợi ngày hôm nay. Mong các anh chị tôn trọng sự riêng tư của em khi em không muốn public thông tin của đối phương. Và thông tin trên mạng không phải cái gì cũng chính xác ạ. Anh chị chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Em chỉ muốn bình yên và chia sẻ những gì em muốn chia sẻ thôi”.
Cũng kể từ đó cho đến nay cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh nhau và không khỏi khiến nhiều người phải cảm thấy ghen tị trước hạnh phúc mà cả 2 đang có được. Mới đây, trên Instagram, Phanh Lee đăng tải khoảnh khắc ông xã bế con trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình kèm dòng chú thích: "Em bé đi chọn đồ ăn". Hành động ông xã vừa bế bé Sochu vừa lấy thức ăn đúng chuẩn ông bố quốc dân. Trong suốt thời gian quen nhau, nữ diễn viên luôn được ông xã đại gia chiều chuộng, chăm sóc từng chút một trong thời gian sinh con, thậm chí đích thân chồng nữ diễn viên vào bếp chuẩn bị cơm cữ rất đa dạng, đủ món Âu - Á đúng sở thích.
Không chỉ ghen tị trước cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi ''trai tài gái sắc'', một số bộ phận netizen còn cảm thấy có phần xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng lên hạng của Phanh Lee, dù đã là gái 1 con nhưng trông cô nàng chẳng có chút gì gọi là đã từng mang thai khi thân hình nữ diễn viên vẫn trông cực kỳ thon gọn như tuổi đôi mươi.
Cuộc sống hôn nhân của Phanh Lee và chồng là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ ngày càng gắn kết hơn kể từ khi công chúa nhỏ chào đờivà liên tục cập nhật những khoảnh khắc tình cảm bên cạnh nhau. Fan hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ luôn giữ được mái ấm của mình trọn vẹn, vui vẻ như ở thời điểm hiện tại.