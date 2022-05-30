Sướng như Phanh Lee được đích thân chồng đại gia chăm sóc từng chút một, bảo sao nhan sắc mẹ 1 con không ngày càng xinh đẹp như tuổi đôi mươi

Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) sinh năm 1990, là diễn viên tay ngang. Với gương mặt xinh như búp bê cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia các phim Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi. Đến tháng 5/2020, Phanh Lee lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam – CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Nữ diễn viên Phanh Lee và ông xã - Ảnh: Internet

Cũng giống như bao người nổi tiếng khác, danh tính của ông xã người đẹp cũng nhận được nhiều sự chú ý từ phía dư luận thậm chí tại thời điểm đó còn xuất hiện thông tin ông xã của cô đã từng qua một đời vợ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng khẳng định trên báo VTC : “Chúng em đều là những người cưới lần đầu, nên đều háo hức và chờ đợi ngày hôm nay. Mong các anh chị tôn trọng sự riêng tư của em khi em không muốn public thông tin của đối phương. Và thông tin trên mạng không phải cái gì cũng chính xác ạ. Anh chị chắc chắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Em chỉ muốn bình yên và chia sẻ những gì em muốn chia sẻ thôi”.