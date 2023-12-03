Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn?

Hậu trường 03/12/2023 12:09

Mới đây, Hà Hồ có những chia sẻ về chuyện cá nhân. Đồng thời hé lộ về mối quan hệ của Kim Lý và bé Subeo.

Nữ hoàng giải trí Hà Hồ tiết lộ, mối quan hệ của Kim Lý và bé Subeo rất tốt đẹp, thậm chí như 2 người bạn thân. Nói về lý do Subeo ít xuất hiện trong ảnh gia đình thời gian gần đây, bà mẹ 3 con trải lòng: "Bây giờ lớn rồi, không bao giờ cho chụp, trước khi chụp nói thẳng la mẹ không được đăng. Chỉ lưu giữ kỉ niệm như những gì mẹ nói thì mới được làm, không thì thôi. MV vừa rồi là món quà của gia đình, lúc quay bé bận lịch học vè nhiều lý do khác nên mình để 2 bạn nhỏ đóng. Nếu cho Subeo vào cũng tội nghiệp vì để bạn ấy làm những việc mà bạn ấy không thích. 

Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn? - Ảnh 1

Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn? - Ảnh 2
 Subeo không xuất hiện cùng 2 em trong những bộ ảnh gia đình gần đây được Hà Hồ đăng tải

Bây giờ, anh Kim và Subeo như 2 người bạn thân, đi tập thể dục chung với nhau. Subeo sang lắm vì có chú Kim như PT riêng cho mình vậy. Từ hồi nhỏ, anh Kim đã kiếm tiền bằng cách hỗ trợ người khác tập thể dục thành PT từ hồi mười mấy tuổi. Cuối tuần cả nhà đi ăn với nhau, tôi thích mối quan hệ đấy vừa xa, vừa gần, không cùng huyết thống nhưng hơn cả người bạn thân", Hà Hồ không ngại ngần khẳng định Kim Lý sẽ là một người cha tốt.

Trước đó, rất nhiều lần giọng ca Cô Đơn Trên Sofa chia sẻ khoảnh khắc Subeo được Kim Lý chăm sóc chu đáo trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nam người mẫu cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn con riêng của vợ tham gia nhiều môn thể thao.

Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn? - Ảnh 3

Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn? - Ảnh 4
 Nữ hoàng giải trí tiết lộ Subeo và Kim Lý như 2 người bạn thân

Từng chia sẻ về Subeo, Kim Lý trải lòng: "Tôi luôn xem Subeo như con ruột của mình từ khi yêu Hà. Tất nhiên, Subeo cũng có bố và cả hai rất thân thiết, nhưng về phương diện cá nhân, tôi vẫn luôn yêu thương và tranh thủ thời gian đi ăn hay đi chơi riêng với Subeo. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi thể thao cùng nhau. Đây là dịp để cả hai gắn kết hơn.

Tôi và Hà luôn tâm niệm sẽ đối xử với các con công bằng. Subeo cũng rất yêu quý hai em Lisa, Leon, chơi đùa với các em mà không có bất kỳ sự ghen tị nào. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trước và sau khi có thêm con cũng không hề thay đổi. Thậm chí, Lisa và Lion còn là sợi dây gắn kết giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn". 

Subeo ít xuất hiện trong các bức hình gia đình, Hà Hồ chính thức hé lộ mối quan hệ giữa Kim Lý và nhóc tỳ, có tốt đẹp như lời đồn? - Ảnh 5
Nhóc tỳ rất cưng chiều 2 em Leon - Lisa

Có thể thấy, dù bố mẹ đã đường ai nấy đi, song Subeo vẫn nhận được tình cảm đủ đầy và điều kiện chăm sóc tốt nhất. Qua những hình ảnh của nhóc tì với Kim Lý, nhiều cư dân mạng tin rằng cả hai rất thấu hiểu, hợp ý nhau.

Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý bé Subeo

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