Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt

Hậu trường 28/05/2023 11:53

2 người đàn ông tài giỏi trong Vbiz bị vướng ồn ào với siêu mẫu Thanh Hằng không ai khác chính là đạo diễn Quang Dũng và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trong khi đó, cô nàng lại giấu kín chuyện hẹn hò với một người đàn ông giấu mặt.

Chân dung 'nửa kia' của siêu mẫu Thanh Hằng

Năm 2015, Thanh Hằng đã hé mở một chút về người đàn ông giấu mặt. Cụ thể, cô nàng lần đầu tiên nói về người giấu mặt của mình.

Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 1
Năm 2015, Thanh Hằng đã hé mở một chút về người đàn ông giấu mặt.

Thanh Hằng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: "Mỗi khi tôi đi quay về, anh ấy đều đón tôi, đưa tôi đi ăn. Thậm chí là mua món ăn tôi thích đem đến tận trường quay". Người ấy của Thanh Hàng còn chuẩn bị tết giúp gia đình của cô năm 2015 khi cô bận rộn với công việc.

Cô nàng cũng tâm sự, bạn trai rất hiểu và ủng hộ cô hết mình trong công việc, thậm chí là rất thích nhìn cô bận rộn. Cô cũng tiết lộ, bạn trai là người đàn ông duy nhất chịu đựng được tính cách bướng bỉnh của cô.

Dù không tiết lộ bạn trai nhưng nữ siêu mẫu rất chịu khó nói về anh. Cô còn bật mí, cô và bạn trai giống ở điểm "khó ăn khó ở" và ít tiếp xúc với bên ngoài, không những thế còn là tuýp người ít nói và sống rất rõ ràng, tinh tế. 

Hồ Ngọc Hà đã từng chia sẻ ảnh bên Thanh Hằng vào tháng 7/2018. Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn hết chính là người ngồi cạnh Thanh Hằng. Nhiều người đã đặt nghi vấn người giấu mặt ấy liệu có phải là bạn trai của Thanh Hằng?

Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà đã từng chia sẻ ảnh bên Thanh Hằng vào tháng 7/2018. Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn hết chính là người cạnh Thanh Hằng.

Gần đây nhất, nữ siêu mẫu Thanh Hằng đã tiết lộ về người đàn ông giấu kín của mình. Cô thẳng thắn chia sẻ bản thân đang rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và rất tin tưởng nếu cô và bạn trai về chung một nhà, cô nàng cũng dự kiến lựa chọn thời điểm thích hợp để thông báo tin vui.

Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 3
Gần đây nhất, nữ siêu mẫu Thanh Hằng đã tiết lộ về người đàn ông giấu kín của mình.

Nếu là người theo dõi Thanh Hằng, bạn sẽ biết cô nàng rất rõ ràng về chuyện yêu đương, thích hay không sẽ luôn nói thẳng cho người kia biết. Với mối quan hệ hiện tại, nữ siêu mẫu đã tìm được sự bình yên, khen anh là người bản lĩnh, can đảm khi dám đối diện với cô trong mọi tình huống.

Nữ siêu mẫu và tin đồn với 2 người đàn ông tài giỏi của showbiz Việt

Trước khi tuyên bố sẽ đi đến hôn nhân với bạn trai, nữ siêu mẫu cũng không ít lần vướng tin đồn với 2 người đàn ông có tên tuổi của Vbiz.

Phải kể đến đầu tiên chính là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Theo đó, nữ siêu mẫu được biết đến là “nàng thơ” kiêm người bạn thân của Hà Anh Tuấn suốt nhiều năm. Cũng chính vì sự đẹp đôi và thân thiết 'quá mức' mà cả hai liên tục bị cư dân mạng đồn đoán chuyện tình cảm. Bất chấp những tin đồn tình ái, Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn chưa một lần khẳng định cũng như chưa bao giờ lên tiếng đính chính về tin đồn.

Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 4
Nữ siêu mẫu được biết đến là “nàng thơ” kiêm người bạn thân của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn suốt nhiều năm.
Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 5
Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn chưa một lần khẳng định cũng như chưa bao giờ lên tiếng đính chính về tin đồn.

Đến nay câu chuyện bí mật hẹn hò vẫn luôn là một ẩn số bí mật với người hâm mộ. Cả hai vẫn cứ im lặng rồi thỉnh thoảng "thả thính" vài hình ảnh tình cảm khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng từng vướng tin đồn tình cảm với đạo diễn Quang Dũng. Cả hai đã cùng hợp tác và tạo ra rất nhiều sản phẩm như Nụ Hôn Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế và thành công nhất chính là Tháng Năm Rực Rỡ. Thế nhưng đứng trước tin đồn ồn ào về tình ái, Quang Dũng đã từng lên tiếng: "Kể cả tôi có tình cảm với Thanh Hằng cũng bình thường, mà không thì cũng bình thường.

Soi đường tình ái của siêu mẫu Thanh Hằng: 2 cái tên 'máu mặt' trong Vbiz, người chính thức thì giấu mặt - Ảnh 6
Siêu mẫu Thanh Hằng cũng từng vướng tin đồn tình cảm với đạo diễn Quang Dũng.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải là yêu đương, nhưng khi người ta có tình cảm thì làm việc với nhau sẽ tốt hơn. Vì đây là nghề thuộc về cảm xúc mà, nếu tôi chọn một diễn viên mình không ưa vào vai diễn do tôi tưởng tượng ra thì làm sao tôi có thể làm việc được".

Được biết, Thanh Hằng sinh năm 1983, cô từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002. Sau nhiều năm làm nghề, cô nàng giờ đây đã trở thành một trong những "chị đại" của làng mốt Việt. Không những thế, siêu mẫu cũng trở thành ban giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi tìm kiếm Hoa hậu và người mẫu tại Việt Nam.

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