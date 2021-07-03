Sốc: Nathan Lee mạnh tay 'shopping' luôn căn penthouse triệu đô của người chị 'thân thiết' Thu Minh

Không còn là những màn "chốt đơn" nhỏ lẻ bài hát độc quyền như các lần trước mà đợt này Nathan Lee gây "sốc toàn tập" khi "mua đứt" luôn căn penthouse mà gia đình nữ ca sĩ Thu Minh từng sinh sống với giá trị chắc chắn lớn không tưởng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nathan Lee có một bài đăng chỉ ngắn gọn vài dòng nhưng lại khiến dân mạng "choáng váng": "Đã chốt đơn xong, sẵn sàng có một sự khởi đầu mới!". Anh cho biết vừa "chốt đơn" một căn penthouse ngay tại vị trí "đắt địa" là trung tâm quận 1. Kèm theo bài viết là những hình ảnh chụp view cực xịn nhìn rõ Nhà Thờ Đức Bà, Landmark 81 và Nhà hát thành phố,...

Bài đăng gây choáng cộng đồng mạng của Nathan Lee trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ cần nhìn qua những bức ảnh, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra ngay đó là căn hộ mà gia đình nữ ca sĩ Thu Minh từng sinh sống trước khi chuyển sang chỗ mới. Xác nhận về thông tin mua căn penhouse "xa hoa" này, trao đổi với 2Sao.vn, Nathan Lee khẳng định "chắc nịch: "Tin trên là đúng. Mình đã chính thức chốt đơn căn hộ. Đồng thời, mình cũng có rất nhiều dự án mới trong tương lai." Quả thật nam ca sĩ xứng danh với câu nói "Chẳng có gì ngoài tiền" khi có những màn đánh úp "kẻ thù" vô cùng "chất ngất".

Nathan Lee khoe view nhìn ra nhà thờ Đức Bà tại căn hộ mới chốt đơn - Ảnh: FBNV

Trước đây, Thu Minh cũng từng khoe hình ảnh view nhà thờ Đức Bà tại căn hộ nữ ca sĩ sinh sống - Ảnh: Internet

Trước đây, Nathan Lee và Thu Minh có mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết. Thế nhưng, thời gian qua, nam ca sĩ cho biết đã "nghỉ chơi' với đàn chị. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân, anh còn liên tục đăng đàn gọi thẳng tên Thu Minh để "tuyên chiến". Thậm chí, anh từng thông báo sẽ kiện tụng người chị từng thân thiết liên quan đến việc dùng bản quyền bài hát.

Nathan Lee nhiều lần gọi thẳng tên Thu Minh trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, bài đăng đang nhận nhiều sự chú ý của dân mạng. Nhiều người không khỏi "trầm trồ" trước độ chơi lớn của nam ca sĩ. Không biết sắp tới, Nathan Lee còn gây choáng khi "chốt đơn" thêm những cái gì khủng khiếp hơn nữa?

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-nathan-lee-manh-tay-shopping-luon-can-penthouse-trieu-do-cua-nguoi-chi-than-thiet-thu-minh-411026.html