Ngọc Trinh khoe khả năng phát âm tiếng anh khiến dân mạng 'câm nín', ngay cả Nathan Lee cũng giật mình

Hậu trường 01/07/2021 23:01

Mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã đăng tải một video TikTok với một diện mạo đậm chất doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, cách phát âm của cô khiến không chỉ cồng đồng mạng mà ngay cả Nathan Lee cũng "giật mình".

Những ồn ào xoay quanh mẫu thuẫn giữa ca sĩ Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh chưa bao giờ là kết thúc. Những màn "đá xéo" nhau gay cấn luôn là chủ đề khiến cộng đồng mạng bàn luận.

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 Nathan Lee và "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Mới đây, Ngọc Trinh vừa cho ra một clip Tik Tok tầm chưa đến 1 phút giới thiệu về công ty và những sản phẩm sắp tới sẽ ra mắt của cô nàng. Trong video, Ngọc Trinh diện một bộ vest đỏ nổi bật, trang điểm vừa phải, tay cầm ly cà phê hệt như một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, ngay từ những giây đầu tiên khi Ngọc Trinh cất tiếng nói đã khiến không ít netizen giật mình vì khả năng phát âm tiếng anh của mình.

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Ngọc Trinh với thần thái sang chảnh trong clip - Ảnh: Chụp màn hình

"Thành công không phải là số tiền bạn kiếm được mà là sự khác biệt bạn tạo ra cuộc sống của người khác, đó là câu nói của Michelle Obama. Với Trinh thì khác biệt mà Trình tạo ra cho người khác đó chính là việc truyền cảm hứng, yêu vẻ đẹp của chính bản thân mình" - Ngọc Trinh nói trong video.

Cụ thể, thay vì đọc tên Cựu Tổng thống Obama, bà Michelle Obama một cách "chuẩn chỉnh" thì Ngọc Trinh phát âm hệt như tiếng Việt. Chưa kể ngay cả tên công ty của cô là "Venus's Secret" cũng được "nữ hoàng nội y" Việt hóa hoàn toàn thành "Vê-nớt Séc-đựt". 

Hai lỗi có thể xem là khá cơ bản trên khiến cộng đồng mạng được phen "câm nín". Một fan còn chuyển hẳn video cho "kình dịch" của cô là Nathan Lee xem. Theo đó, người này đã đính video bên dưới phần comment trên trang cá nhân của Nathan Lee với lời bình: "Anh Lee mà chưa xem được clip này là anh Lee tối cổ rồi nhé". Ngay lập tức, nam ca sĩ đã vào nhại lại "Mixeo" như cách mà Ngọc Trinh phát âm trong đoạn clip.

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Đoạn clip được gửi tới Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh rơi vào tình huống như thế. Tuy nhiên, cô cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng mình không giỏi ngoại ngữ nên các fan của cô cũng không lấy làm lạ trước vấn đề này.

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Từ khóa:   Công ty Ngọc Trinh Nathan Lee - Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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