Khuya 1/12, trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Hoàng Mập bất ngờ được một người bạn tag thẳng vào bài viết thông báo về việc anh bị tai nạn giao thông. Kèm theo đó, người này còn chia sẻ loạt ảnh nam nghệ sĩ người bê bết máu ngồi bên vệ đường khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Dưới bài viết, rất đông bạn bè, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm mong anh sớm hồi phục.

Liên hệ với bạn thân của nghệ sĩ Hoàng Mập, người này chia sẻ: "Lúc tỉnh dậy Hoàng có nói là không biết có phải ai muốn hại mình hay không vì anh ấy chạy rất chậm, tốc độ 30km/h nhưng vẫn bị tông từ phía sau. Khi té xuống tay chân lỡ loét nặng. Trán phải khâu 7 mũi. May mắn là sau khi chụp X-quang phần đầu không sao. Hiện sức khỏe Hoàng Mập đã ổn, tuy nhiên vết thương vẫn rất đau và phải dùng đến thuốc giảm đau mới ngủ được”.