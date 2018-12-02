Bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng khi biết tin nghệ sĩ Hoàng Mập bị tai nạn giao thông và đang điều trị tại bệnh viện.
- Vụ tai nạn khủng khiếp của Hiền Mai: Gãy đốt sống cổ, kính găm đầy mặt, tóc bạc trắng sau 1 đêm
- Hoa hậu Tiểu Vy bị mạo danh kí hợp đồng với nhãn hàng và tung tin gặp tai nạn đang nằm viện
Khuya 1/12, trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Hoàng Mập bất ngờ được một người bạn tag thẳng vào bài viết thông báo về việc anh bị tai nạn giao thông. Kèm theo đó, người này còn chia sẻ loạt ảnh nam nghệ sĩ người bê bết máu ngồi bên vệ đường khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng. Dưới bài viết, rất đông bạn bè, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm mong anh sớm hồi phục.
Liên hệ với bạn thân của nghệ sĩ Hoàng Mập, người này chia sẻ: "Lúc tỉnh dậy Hoàng có nói là không biết có phải ai muốn hại mình hay không vì anh ấy chạy rất chậm, tốc độ 30km/h nhưng vẫn bị tông từ phía sau. Khi té xuống tay chân lỡ loét nặng. Trán phải khâu 7 mũi. May mắn là sau khi chụp X-quang phần đầu không sao. Hiện sức khỏe Hoàng Mập đã ổn, tuy nhiên vết thương vẫn rất đau và phải dùng đến thuốc giảm đau mới ngủ được”.
Theo thông tin được người này đăng tải trên trang cá nhân, Hoàng Mập bị một xe khác tông khi đang trên đường về nhà. Đáng nói là sau khi gây tai nạn, người này đã bỏ chạy, để lại nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Mãi đến khi gần sáng anh được một người chạy xe ba gác phát hiện và đưa vào viện cấp cứu.
Hiện tại sức khỏe nam diễn viên đã dần ổn định. Người nhà đã nhờ công an vào cuộc để tìm ra kẻ gây tai nạn.