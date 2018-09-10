Sốc với bản di chúc kỳ lạ của Hoàng Mập, muốn Việt Hương tìm chồng mới cho vợ

Dù còn đang khỏe mạnh nhưng diễn viên Hoàng Mập đã viết sẵn di chúc, chuẩn bị cho đám tang của mình sau này.

Vẫn không ngừng hoạt động nghệ thuật và cống hiến hết mình cho khán giả nhưng vì biết mình mắc bệnh tim nên Hoàng Mập đã viết sẵn di chúc. Trong bản di chúc đặc biệt này, nam nghệ sĩ nêu ra những mong muốn của anh khi chết. Điều thứ nhất, Hoàng Mập không muốn bất kỳ ai phải khóc trong đám tang của mình dù đó là vợ con hay bạn bè. Anh muốn mọi người đều vui vẻ trong tang lễ của mình.

Nghệ sĩ Hoàng Mập - Ảnh: Internet Điều thứ hai, người thân có thể để anh trong nhà mấy ngày cũng được. Song chỉ có một điều là anh chỉ nghe kinh Phật từ 24 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Thời gian còn lại để mọi người vui vẻ hát hò. Tiếp theo, nam nghệ sĩ mong muốn vợ con chỉ đeo khăn tang trên đầu và mặc quần áo đẹp nhất, không mặc cả bộ đồ tang và xả tang ngay sau đó. Dù đã xây nhà mồ cho mình nhưng tâm nguyện của Hoàng Mập vẫn là hiến xác cho khoa học. Tuy nhiên, vì vợ không đồng ý nên anh muốn đem tro cốt rải ở biển Long Hải.

Bản di chúc kỳ lạ của Hoàng Mập khiến nhiều người khá bất ngờ - Ảnh: Internet Chưa hết, nam nghệ sĩ căn dặn bạn bè nếu có đủ tình thương thì đến viếng, không cần theo phong trào. Anh cũng căn dặn người nhà nên nhận tiền phúng điếu vì anh từng đi người khác rất nhiều, không nhận mọi người sẽ áy náy. Là người rất mê đồ cổ nên Hoàng Mập cũng không quên căn dặn phải giữ gìn những món đồ này trong di chúc. Tuy nhiên, nếu con cháu nghèo khó thì có thể bán “trọn gói” chứ không nên bán từng món. Ngay cả những món đồ cổ cũng được nêu ra trong di chúc - Ảnh: Internet Điều cuối cùng, nam danh hài muốn đám tang của mình phải có 3 người là: Việt Hương, Đông Dương và Chia Lam – một người bạn rất thân với gia đình anh. Trong di chúc Hoàng Mập còn muốn Việt Hương phải phụ lo tang lễ với vợ mình và dặn: “Nếu anh chết sớm, vợ anh còn trẻ. Em lo chồng mới cho vợ anh. Nếu bà ấy không chịu thì thôi không ép. Con gái anh theo nghề, em phải chỉ dạy và lo cho chúng nó thay anh".

Hoàng mập: Sau cơn bạo bệnh, tôi tăng cân bất thường, lên tới 150kg "Một năm tôi tăng 8 đến 10kg là chuyện bình thường. Tháng nào xuống 1kg là bất thường, dù tôi có ăn kiêng hay tập luyện thế nào cũng không xuống ký", Hoàng mập chia sẻ.

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