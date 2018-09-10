Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương

Cụ thể mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Minh Luân vui mừng thông báo về thành công của đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Lê Phương tại Mỹ. Nam diễn viên công khai danh sách các mạnh thường quân cùng nhiều ca sĩ hải ngoại đã có mặt tại đêm nhạc ý nghĩa này.

Sau khi hứng chịu không ít sự chỉ trích của dư luận vì bị cho là vô tâm, bội bạc không quan tâm đến bạn gái cũ lúc khó khăn, Phùng Ngọc Huy đã có những động thái thiết thực đầu tiên giúp đỡ Mai Phương .

Minh Luân viết: “Chuyện là hôm qua tổ chức show ở Itango gây quỹ giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đã thành công ngoài mong đợi với số tiền là $10.640 + $3.380 (MiLu bán CD 3 show khác) = $14.020. Và trước đó Minh Luân đã quyên góp được $4000 gửi trước về nữa là tổng $18.020. Thật là vui quá xá! Sau ngày Minh Luân về đến Việt Nam sẽ trao số tiền trên tận tay đến hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương nhé”.

Minh Luân cùng nhiều nghệ sĩ tại đêm nhạc gây quỹ quyên góp giúp nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, anh còn đăng loạt hình ảnh tại đêm nhạc gây quỹ. Đáng chú ý nhất là Phùng Ngọc Huy - bạn trai cũ của của Mai Phương cũng có mặt tại đây. Hành động này của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả tin rằng, dù không thể về nước chăm sóc mẹ của con gái lúc nguy nan nhưng anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và cố gắng giúp đỡ Mai Phương hết lòng. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy đã thể hiện rất nhiều ca khúc tại đêm nhạc để kêu gọi giúp đỡ diễn viên Lê Bình và Mai Phương.