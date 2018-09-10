Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương

Hậu trường 10/09/2018 11:19

Đang ở nước Mỹ xa xôi, Phùng Ngọc Huy đã cùng nhiều nghệ sĩ Việt làm điều thiết thực giúp Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình.

Sau khi hứng chịu không ít sự chỉ trích của dư luận vì bị cho là vô tâm, bội bạc không quan tâm đến bạn gái cũ lúc khó khăn, Phùng Ngọc Huy đã có những động thái thiết thực đầu tiên giúp đỡ Mai Phương.

Cụ thể mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Minh Luân vui mừng thông báo về thành công của đêm nhạc gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Lê Phương tại Mỹ. Nam diễn viên công khai danh sách các mạnh thường quân cùng nhiều ca sĩ hải ngoại đã có mặt tại đêm nhạc ý nghĩa này.

Minh Luân viết: “Chuyện là hôm qua tổ chức show ở Itango gây quỹ giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đã thành công ngoài mong đợi với số tiền là $10.640 + $3.380 (MiLu bán CD 3 show khác) = $14.020. Và trước đó Minh Luân đã quyên góp được $4000 gửi trước về nữa là tổng $18.020. Thật là vui quá xá! Sau ngày Minh Luân về đến Việt Nam sẽ trao số tiền trên tận tay đến hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương nhé”.

Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương - Ảnh 1
Minh Luân cùng nhiều nghệ sĩ tại đêm nhạc gây quỹ quyên góp giúp nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, anh còn đăng loạt hình ảnh tại đêm nhạc gây quỹ. Đáng chú ý nhất là Phùng Ngọc Huy - bạn trai cũ của của Mai Phương cũng có mặt tại đây. Hành động này của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả tin rằng, dù không thể về nước chăm sóc mẹ của con gái lúc nguy nan nhưng anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt và cố gắng giúp đỡ Mai Phương hết lòng. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy đã thể hiện rất nhiều ca khúc tại đêm nhạc để kêu gọi giúp đỡ diễn viên Lê Bình và Mai Phương.

Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương - Ảnh 2
Ca sĩ Phùng Ngọc Huy kêu gọi giúp đỡ hai nghệ sĩ đang mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương - Ảnh 3
Đây là hành động đầu tiên của Phùng Ngọc Huy thể hiện tình cảm với Mai Phương - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương - Ảnh 4
Diễn viên Minh Luân là người đứng ra kêu gọi và tổ chức đêm nhạc gây quỹ - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phùng Ngọc Huy cũng đã làm được điều thiết thực giúp Mai Phương - Ảnh 5
Ca sĩ Quách Tuấn Du và MC Đức Tiến cũng góp mặt tại đêm nhạc - Ảnh: FBNV

Sau thời gian chịu tiếng bạc tình và bị 'ném đá' dữ dội, Phùng Ngọc Huy viết tâm thư cho Mai Phương

Sau thời gian chịu tiếng bạc tình và bị 'ném đá' dữ dội, Phùng Ngọc Huy viết tâm thư cho Mai Phương

Phùng Ngọc Huy cho biết đây là chia sẻ đầu tiên và cuối cùng của mình về câu chuyện vừa qua.

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