Theo thông tin mới nhất, nghệ sĩ Xuân Hiếu sẽ tiếp tục hóa trị và không phẫu thuật vì sợ sẽ tử vong ngay trên bàn mổ.

Sau khi để lỡ ca phẫu thuật vào đầu tháng 6 vì sức khỏe suy yếu, thiếu máu trầm trọng, nghệ sĩ Xuân Hiếu quyết định không lên bàn mổ nữa. Nghệ sĩ saxophone tài năng cho biết vì rủi ro cao, sợ mình sẽ tử vong trên bàn mổ hoặc sau khi mổ nên anh sẽ tiếp tục điều trị bằng phương pháp hóa trị.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Xuân Hiếu được diễn viên Đức Tiến đăng tải. Dù mệt nhưng anh vẫn tươi cười khi đồng nghiệp đến thăm - Ảnh: FBNV Đại diện gia đình nghệ sĩ Xuân Hiếu thông báo trên trang cá nhân của anh: "Cập nhật tình hình anh Xuân Hiếu 18/6.

Sau khi hội ý, gia đình cũng như anh Xuân Hiếu đã quyết định không mổ. Vì nếu ca mổ thành công cũng chỉ giúp gia cố đốt xương L4 và L5, nhưng đánh đổi nhiều yếu tố có thể dẫn đến tử vong ngay trên bàn mổ hoặc hậu mổ. Vì vậy, anh Hiếu sẽ tiếp tục thực hiện xong 2 toa hóa trị và sau đó nếu kết quả không khả quan sẽ tiếp tục đưa anh đến bệnh viện khác để chữa trị. Bác sĩ đã trị xong vấn đề nhiễm trùng và anh Hiếu đã về nhà được 3 ngày chờ lịch hóa trị đợt 5. Lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm anh Xuân Hiếu và giúp gia đình trong lúc khó khăn này!".

Theo đó, nếu sau khi hóa trị mà bệnh vẫn không thuyên giảm, nam nghệ sĩ sẽ chuyển đến bệnh viện khác điều trị. Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ vào động viên và cầu mong anh vượt qua bạo bệnh. Mọi người động viên anh cố gắng điều trị, vượt qua giai đoạn sinh tử - Ảnh: FBNV Hiện nam nghệ sĩ đã được các bác sĩ cho về nhà và đang đợi lịch hóa trị - Ảnh: FBNV Khi biết tin đồng nghiệp lâm bệnh nặng, rất đông nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên… đã quyên góp gần 600 triệu giúp anh có thêm kinh phí chữa trị. Vài ngày trước, diễn viên Đức Tiến đã đến tận bệnh viện và trao số tiền 145 triệu đồng do đồng nghiệp tại hải ngoại ủng hộ.

Diễn viên Đức Tiến trao tận tay hơn 145 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Saxophone Xuân Hiếu chữa trị bệnh ung thư Thay mặt các nghệ sĩ ở hải ngoại, Đức Tiến đã đến tận bệnh viện để thăm và trao tận tay món quà về vật chất đến gia đình Xuân Hiếu.

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