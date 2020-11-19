Sinh đôi chưa lâu, Hồ Ngọc Hà đã khoe đi chụp ảnh cưới luôn rồi đây này?

Hậu trường 19/11/2020 15:44

Đăng tải bức ảnh trang điểm lộng lẫy, đầu đội khăn voan trắng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến mọi người hoài nghi cô đi chụp ảnh cưới.

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến dư luận dậy sóng khi đăng ảnh của mình lên trang cá nhân. Sẽ không có gì đáng bất ngờ nếu "nữ hoàng giải trí" không trang điểm xinh đẹp, đặc biệt trên đầu còn đội khăn voan như cô dâu. Cô còn thách thức trí tưởng tượng của dân mạng khi chú thích: "Đố biết em đang làm gì".

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Hà Hồ khoe ảnh cận mặt sau khi trang điểm kỹ lưỡng, trên đầu còn đội khăn voan như cô dâu - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của Hồ Ngọc Hà lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt like cùng vô số bình luận. Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời khen "có cánh" cho nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa. Bên cạnh những ý khiến thắc mắc, một vài dân mạng còn mạnh dạn hỏi thẳng, có phải Hà Hồ đang đi chụp ảnh cưới?

Dân mạng bày tỏ: "Cô dâu của em”, “Chụp ảnh cưới hả chị yêu”, "Chụp ảnh cưới phải không chị Hồ Ngọc Hà?”, “Chị đi chụp ảnh cưới ạ”...

Dù chưa biết rõ thực hư thế nào, nhưng chuyện Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chụp ảnh cưới đang được bàn tán xôn xao khắp các trang mạng.

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Đầu tháng 11 vừa qua, Hà Hồ đã sinh cho Kim Lý 1 trai 1 gái - Ảnh: Internet
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Bức ảnh Kim Lý mặc trang phục chú rể từng gây xôn xao - Ảnh: FB

Trước đó vào tháng 6/2020, Hà Hồ đăng tải bức ảnh Kim Lý trong trang phục chú rể và nhắn nhủ: "Mình cũng chẳng cần ngôn tình hay nói quá nhiều về tình yêu. Vì vốn dĩ hạnh phúc và đau khổ đều được thể hiện qua ánh mắt".

Nếu điều này là thật, dường như Hà Hồ và Kim Lý đã chụp ảnh cưới từ nhiều tháng trước. Bởi hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang trong quá trình ở cữ sau khi hạ sinh song thai vào ngày 4/11 vừa qua.

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