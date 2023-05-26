Hình ảnh trong show diễn “New traditional” (Truyền thống mới) của nhà thiết kế Tường Danh trở thành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc áo yếm cách điệu, để lộ phần lưng và vòng 3.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 25/5, trong cuộc họp thường niên tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó chánh Văn phòng Sở VH&TT TP phản hồi thông tin về việc xử phạt show thời trang "diện áo yếm, lộ vòng 3” của NTK Tường Danh.

Đại diện sở Văn hóa cho biết: "Chương trình đã không thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Sở Văn hóa và Thể thao. Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có lấy ý kiến các chuyên gia để xác minh sự việc và sẽ xử lý theo đúng quy định luật pháp hiện hành".

Theo bà Mỹ Hạnh, Sở cũng đã có văn bản phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi về biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời trong trường hợp các hình ảnh, nội dung vi phạm lan truyền trên không gian mạng. Kết quả xử lý sẽ sớm được thông tin đến các đơn vị truyền thông.

Một phần hình ảnh phản cảm trong show thời trang của nhà thiết kế Tường Danh được chia sẻ trên mạng chiều 25/5 - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamplus, hình ảnh trong show diễn “New traditional” (Truyền thống mới) của nhà thiết kế Tường Danh diễn ra tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM ngày 6/5 trở thành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đội nón quai thao, mặc áo yếm cách điệu, để lộ phần lưng và vòng 3.

Trong một thiết kế khác, một người mẫu nam để đầu trọc, mặc bộ trang phục màu vàng cổ trụ, tạo dáng bên chiếc chuông vàng.

Nhiều thiết kế khác cũng có hình dáng giống áo dài, áo yếm truyền thống nhưng được tạo phom dáng cắt xẻ táo bạo.

Show diễn của NTK Tường Danh bị nhận xét phản cảm, trái thuần phong mỹ tục - Ảnh: Vietnamnet

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