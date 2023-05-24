Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác "gái hư": diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu

Sao Việt 24/05/2023 09:09

Chuẩn con 'nhà nòi' từ ngoại hình đến thần thái, con gái rượu của người mẫu Hồng Quế càng lớn càng xinh như Hoa hậu.

Bé Cherry chính là con gái rượu của người mẫu Hồng Quế. Nhờ sở hữu gen duy truyền từ mẹ, vì vậy ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã sở hữu gương mặt nét nào chuẩn nét nấy. Bé Cherry còn được đánh giá là "bản sao" của mẹ khi còn nhỏ. 

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 1
Con gái của siêu mẫu Hồng Quế

Ngắm nhìn cô bé qua những hình ảnh mà người mẫu Hồng Quế đăng tải, không ít netizen phải bấn loạn trầm trồ về nét khả ái và xinh đẹp của cô bé. Có lẽ vì thế, mà nhóc tỳ Cherry là cái tên được cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ viết tiếp ước mơ làm Hoa hậu của mẹ.

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 2
Cô bé có khuôn mặt khả ái và đôi mắt đen, to tròn 
Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 3
Mặc dù còn rất nhỏ, nhưng Cherry đã sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ 

Hồng Quế rất yêu con gái của mình. Cô luôn dắt con gái tham gia các show diễn cùng cô và tập cho con đi sàn runway. Chính vì vậy, so với các nhóc tỳ khác trong Vbiz, bé Cherry đã có những bước đi người mẫu vô cùng chuẩn và điêu luyện. Hồng Quế còn tự hào khi tiết lộ phác đồ phân tích gen của con gái vào năm 2 tuổi, dự đoán cô bé sẽ cao 1m75. 

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 4
Cô luôn dắt con gái tham gia các show diễn cùng cô và tập cho con đi sàn runway

Không chỉ tập cho con đi catwalk, chân dài 1m79 này còn chăm sóc con gái cưng của mình vô cùng chu đáo. Từ mái tóc, móng tay cho đến những bộ quần áo, Hồng Quế luôn vô cùng chỉn chu vô. Dù còn rất nhỏ, bé Cherry luôn được mẹ tạo cho phong cách thời thượng, sang chảnh. Vì được tiếp xúc với việc làm đẹp sớm, nên bé Cherry cũng biết tập tành make up, trang điểm, tạo dáng chụp hình điệu đà.

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 5
Cherry cũng tập tành học make up, trang điểm, làm đẹp 

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 6

Cô bé cũng tập tành tạo dáng chụp hình điệu đà 

Mặc dù là "con cưng" nhất nhì Vbiz, nhưng ngay từ nhỏ Cherry đã có sẵn một "trái tim yêu thương và biết sẻ chia". Cô bé từng mang mái tóc dài, đen mượt và óng ả của mình để hiến tặng các bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, cô bé cũng không ngừng học tập để tích lũy nhiều tri thức.

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 7
Cô bé từng mang mái tóc dài, đen mượt và óng ả của mình để hiến tặng các bệnh nhân ung thư

Hồng Quế là một trong những chân dài đình đám trong giới showbiz một thời. Cô cũng chính là một trong cái tên gây chú ý khi vướng vào những ồn ào liên quan đến Hoa hậu Hương Giang. Sở hữu đôi chân dài 1m79 và gương mặt sắc sảo, cái tên Hồng Quế từng được nhiều công chúng đặt kỳ vọng là "Hoa hậu Việt Nam". 

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 8
Hồng Quế từng được nhiều công chúng đặt kỳ vọng là "Hoa hậu Việt Nam"

Không chỉ vậy, cô còn nổi tiếng với danh hiệu "gái hư" một thời. Không ít lần Hồng Quế bị réo tên với những thị phi liên quan tới việc ăn mặc phản cảm. Xuất hiện tại LHP Việt Nam, cô đã diện một chiếc đầm ren đen xuyên thấu và nhận về không ít "gạch đá". Không chỉ vậy, cô từng chụp hình bán nude gây phản cảm khi vào thời điểm học cấp 3.

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 9
Cô còn nổi tiếng với danh hiệu "gái hư" một thời

Khi sự nghiệp đang lên đỉnh cao, người mẫu Hồng Quế bất ngờ tuyên bố mang thai và rút khỏi giới giải trí. Tuy nhiên, hôn nhân không trọn vẹn, cô trở thành mẹ đơn thân và một mình nuôi con gái (bé Cherry). Vào thời điểm năm 2018, Hồng Quế được nghi vấn là "tái hợp" cùng chồng cũ. Mặc dù vậy, Hồng Quế đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. 

Chia sẻ với giới báo chí, Hồng Quế cho biết bản thân cô không hối hận quá khứ. Với cô, sự xuất hiện của bé Cherry đã làm thay đổi cô rất nhiều. Cô không còn sống khá buông thả và phóng khoáng nhưng hiện tại thời gian rảnh, cô dành thời gian chăm sóc và ở bên con gái nhỏ Cherry thay vì lao vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 10
Sự xuất hiện của bé Cherry đã làm thay đổi cô rất nhiều
Chân dung con gái của nàng mẫu 1m79 bị gán mác 'gái hư': diễn thời trang thần thái, kỳ vọng đi thi Hoa hậu - Ảnh 11
Cô luôn dành nhiều thời gian ở bên con gái
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