Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt'

Sao Việt 21/05/2023 06:35

Bài đăng mới đây của ca sĩ Bảo Thy đã khiến người hâm mộ không khỏi chú ý vì quá dễ thương.

Bảo Thy từng là 1 trong những nữ ca sĩ rất được săn đón nhất nhì tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau khi lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019, cô nàng bắt đầu tạm dừng sự nghiệp. Cũng từ đây, "Công chúa bong bóng" dành thời gian cho gia đình nhỏ và hạn chế lộ diện. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Bảo Thy đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và nhóc tỳ đáng yêu. 

Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt' - Ảnh 1
Bảo Thy bên chồng và con trai

Mới đây, giọng ca Công chúa bong bóng khiến netizen không nhịn được cười khi chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai đi chơi, đồng thời tiết lộ cách gọi mẹ của nhóc tỳ. Nữ ca sĩ hóm hỉnh "tố" con trai trên trang cá nhân: "Cái thằng cu tý này hôm nay nó gọi mẹ là: Bé! Bé ơi bé... Quá sức tưởng tượng!".

Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt' - Ảnh 2
Bảo Thy hóm hỉnh đăng tải lên trang cá nhân

Chia sẻ của Bảo Thy khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí netizen còn để lại những lời khen cho hai mẹ con, đặc biệt là vẻ bề ngoài kháu khỉnh của con trai nhà Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh. Thậm chí có người hâm mộ còn hài hước bình luận: "Chắc nghe ba nó gọi mẹ thế nên gọi theo!". Khoảnh khắc đáng yêu của mẹ con nhà Bảo Thy nhận được lượng tương tác nhiệt tình từ khán giả. Có thể thấy, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng Bảo Thy vẫn rất được người hâm mộ quan tâm và yêu thương.

Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt' - Ảnh 3
Người hâm mộ dành nhiều lời yêu thương cho mẹ con Bảo Thy

Lui về chăm lo cho gia đình nhỏ, Bảo Thy từng chia sẻ bản thân không phải là có tham vọng và sẽ không hoạt động năng nổ như ngày xưa: "Tôi luôn tự nhận mình là người không có tham vọng vì tôi cũng trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên tôi biết được điều gì là quan trọng và quý giá đối với mình. Cho nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Hồi trước, tôi có nói rằng sau khi lập gia đình, tôi sẽ không hoạt động năng nổ như ngày xưa được bởi phải tập trung cho gia đình. Tôi đã dành mười mấy năm để làm nghệ thuật rồi, trong đó có những năm làm việc rất cật lực nên khi bước qua một trang mới của cuộc sống, tôi sẽ phải dành nhiều thời gian vun vén gia đình".

Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt' - Ảnh 4
Bảo Thy từng chia sẻ bản thân không phải là có tham vọng

Ngoài ra, Bảo Thy còn nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, cô không đặt nặng chuyện kinh tế, thay vào đó, cô chỉ hy vọng bản thân có một cuộc sống thoải mái và cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Đồng thời, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi khán giả vẫn nhớ đến và hát những ca khúc của mình.

Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt' - Ảnh 5
Hiện tại, Bảo Thy đang có cuộc sống bên chồng và nhóc tỳ đáng yêu
Biến cố khiến Bảo Thy suy sụp, "ở ẩn" suốt nhiều năm và cuộc sống viên mãn ở tuổi 35

Biến cố khiến Bảo Thy suy sụp, "ở ẩn" suốt nhiều năm và cuộc sống viên mãn ở tuổi 35

Bảo Thy tâm sự, sau những thăng trầm từng trải qua, cô học được cách bình tĩnh và thay đổi góc nhìn về cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy - Phan Lĩnh con trai Bảo Thy sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 32 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm