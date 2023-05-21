Bảo Thy đăng đàn 'tố' nhóc tỳ cả gan gọi mẹ bằng một từ khiến dân tình 'cười ra nước mắt'

Bảo Thy từng là 1 trong những nữ ca sĩ rất được săn đón nhất nhì tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau khi lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019, cô nàng bắt đầu tạm dừng sự nghiệp. Cũng từ đây, "Công chúa bong bóng" dành thời gian cho gia đình nhỏ và hạn chế lộ diện. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Bảo Thy đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và nhóc tỳ đáng yêu.



Bảo Thy hóm hỉnh đăng tải lên trang cá nhân

Chia sẻ của Bảo Thy khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí netizen còn để lại những lời khen cho hai mẹ con, đặc biệt là vẻ bề ngoài kháu khỉnh của con trai nhà Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh. Thậm chí có người hâm mộ còn hài hước bình luận: "Chắc nghe ba nó gọi mẹ thế nên gọi theo!". Khoảnh khắc đáng yêu của mẹ con nhà Bảo Thy nhận được lượng tương tác nhiệt tình từ khán giả. Có thể thấy, dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng Bảo Thy vẫn rất được người hâm mộ quan tâm và yêu thương.

Người hâm mộ dành nhiều lời yêu thương cho mẹ con Bảo Thy

Lui về chăm lo cho gia đình nhỏ, Bảo Thy từng chia sẻ bản thân không phải là có tham vọng và sẽ không hoạt động năng nổ như ngày xưa: "Tôi luôn tự nhận mình là người không có tham vọng vì tôi cũng trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống nên tôi biết được điều gì là quan trọng và quý giá đối với mình. Cho nên tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Hồi trước, tôi có nói rằng sau khi lập gia đình, tôi sẽ không hoạt động năng nổ như ngày xưa được bởi phải tập trung cho gia đình. Tôi đã dành mười mấy năm để làm nghệ thuật rồi, trong đó có những năm làm việc rất cật lực nên khi bước qua một trang mới của cuộc sống, tôi sẽ phải dành nhiều thời gian vun vén gia đình".