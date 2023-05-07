Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'!

Sao Việt 07/05/2023 13:47

Bảo Thy và thiếu gia Phan Lĩnh hiện đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Sau hơn 1 thập kỉ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy tạm dừng sự nghiệp để lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019. Cũng từ đây, "Công chúa bong bóng" dành thời gian cho gia đình nhỏ và hạn chế lộ diện. Thời gian gần đây, trào lưu “hông bé ơi, anh có vợ rồi” đang gây bão trên mạng xã hội khi thu hút hàng loạt cặp đôi đình đám Vbiz và Bảo Thy cũng không bỏ qua trend hot này.

Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 1
BẢo Thy "đu trend" cùng chồng đại gia - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bảo Thy hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc đi du lịch cùng chồng và quý tử trên nền nhạc cực bắt tai. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ vậy, cô nàng còn khẳng định 1 điều về chồng khiến ai nghe cũng "tan chảy".

Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 2
Bảo Thy còn đăng tải cả ảnh chồng lúc trẻ lên MXH - Ảnh: Internet

Đồng thời, "Công chúa bong bóng" không quên chia sẻ 1 điều đáng quý và trân trọng ở người chồng của mình. Theo đó, Bảo Thy viết:"Tài tử Hồng Kông thập niên 90. Tuy không phải soái ca nhưng chắc chắn là một người chồng và người cha tốt". Quả thật, nữ ca sĩ hiện đang có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc và vô cùng viên mãn cùng chồng đại gia và quý tử đầu lòng mà ai cũng ao ước.

Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 3
Bảo Thy dành những lời vô cùng trân quý đến chồng - Ảnh: Internet

Được biết, "Công chúa bong bóng" được đại gia cầu hôn hồi 8/2018, trước và sau đó anh cũng đã vài lần ngỏ lời nhưng Bảo Thy chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ngày 16/11/2019 tại một nhà thờ ở TP.HCM, còn bữa tiệc thiết đãi khách mời diễn ra tại khách sạn 6 sao của Sài Gòn. Đây được xem là một trong những nơi chỉ dành cho giới thượng lưu và siêu giàu. 

Bảo Thy từng lên tiếng bảo vệ ông xã: "Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép anh phải đẹp trai lồng lộng nha. Thy yêu thương nét duyên và sự phúc hậu của anh lắm". Sau khi kết hôn, giọng ca 8x chủ yếu dành thời gian cho gia đình nhỏ".

Vậy là hơn 10 năm hoạt động hoạt động nghệ thuật và 2 năm trở thành "vợ người ta", Bảo Thy đang có sự nghiệp ổn định và cuộc sống hôn nhân nhiều người ngưỡng mộ.

Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 4
Bảo Thy và chồng đại gia trong ngày trọng đại - Ảnh: Internet

Bảo Thy phát 'cẩu lương' cùng chồng đại gia còn khẳng định 1 điều khiến ai nghe cũng 'tan chảy'! - Ảnh 5
Bảo Thy đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai - Ảnh: Internet
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