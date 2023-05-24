Nhan sắc của Thùy Tiên được đánh giá là mặn mà hơn so với thời cô mới đăng quang quốc tế.
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Tham dự show diễn thời trang của NTK Đỗ Long, nàng hậu gây sốt khi diện trên mình chiếc váy nửa kín nửa hở cực quyến rũ. Chiếc váy này cũng đã giúp cô nàng tôn lên đường cong cơ thể. Bên cạnh đó, khi sử dụng son đỏ, visual của Thùy Tiên trông lại càng xuất sắc và khiến khán giả phải mê mẩn mãi không ngớt.
Thùy Tiên diện chiếc váy xuyên thấu vô cùng nóng bỏng kết hợp trang sức ánh bạc tạo nên tổng thể hết sức hài hòa.
Ngoài ra, giữa khung cảnh thơ mộng bên cát trắng, nắng vàng, biển xanh, thảm đỏ show diễn Đỗ Long nóng hừng hực bởi sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao hàng đầu Việt Nam trong trang phục tông trắng cắt xẻ quyến rũ.