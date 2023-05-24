Ông Nawat từng chia sẻ: "Thùy Tiên không phải cô gái đẹp nhất mùa giải trước đó, nhưng vẫn đẹp trong phạm vi top 5 hoặc top 10. Tuy nhiên, Thùy Tiên luôn sẵn sàng làm việc trong mọi hoàn cảnh, kiếm được người như vậy giống mò kim đáy bể"