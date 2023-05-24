Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang

Sao Việt 24/05/2023 11:18

Nhan sắc của Thùy Tiên được đánh giá là mặn mà hơn so với thời cô mới đăng quang quốc tế.

Tham dự show diễn thời trang của NTK Đỗ Long, nàng hậu gây sốt khi diện trên mình chiếc váy nửa kín nửa hở cực quyến rũ. Chiếc váy này cũng đã giúp cô nàng tôn lên đường cong cơ thể. Bên cạnh đó, khi sử dụng son đỏ, visual của Thùy Tiên trông lại càng xuất sắc và khiến khán giả phải mê mẩn mãi không ngớt.

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 1

Thùy Tiên diện chiếc váy xuyên thấu vô cùng nóng bỏng kết hợp trang sức ánh bạc tạo nên tổng thể hết sức hài hòa. 

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 2
Cô sở hữu chiều cao 1m71, số đo ba vòng: 82-61-91 chuẩn chỉnh.
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 3
Kể từ sau đăng quang, Thùy Tiên nhận về nhiều sự quang tâm của công chúng và gặt hái được nhiều thành công hơn nhờ sự nỗ lực chăm chỉ không ngừng nghỉ của nàng hậu.
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 4

Ông Nawat từng chia sẻ: "Thùy Tiên không phải cô gái đẹp nhất mùa giải trước đó, nhưng vẫn đẹp trong phạm vi top 5 hoặc top 10. Tuy nhiên, Thùy Tiên luôn sẵn sàng làm việc trong mọi hoàn cảnh, kiếm được người như vậy giống mò kim đáy bể"

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 5
Với thành công của Thùy Tiên ở hiện tại có thể thấy những nỗ lực của cô là hoàn toàn xứng đáng và cũng chứng minh được chiến thắng của cô hoàn toàn thuyết phục.
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 6
Thùy Tiên gây ấn tượng với lối trang điểm đậm cùng cùng kiểu đính đá trên tóc mới lạ gây ấn tượng.
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 7
Nhiều người cho rằng thời điểm hiện tại mới là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của nàng hậu.
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 8

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 9

Thùy Tiên trở nên vô cùng quyền lực và quyến rũ. Nàng hậu đã táo bạo hơn khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang hay layout makeup mới mẻ hơn.

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 10
Cô đã có màng xuất hiện vô cùng chặt chém trên thảm đỏ tại show thời trang của NTK Đỗ Long. Anh đã đồng hành cùng nàng hậu trong suốt quá trình cô dự thi Miss Grand International 2021 cho đến hiện tại.

Ngoài ra, giữa khung cảnh thơ mộng bên cát trắng, nắng vàng, biển xanh, thảm đỏ show diễn Đỗ Long nóng hừng hực bởi sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao hàng đầu Việt Nam trong trang phục tông trắng cắt xẻ quyến rũ.

Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 11
Hoa hậu H’Hen Niê
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 12
Hoa hậu Ngọc Châu
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 13
Xoài Non
Lên đồ đi dự show thời trang, Thùy Tiên đẹp ma mị khiến công chúng xuýt xoa: Đẹp hơn cả thời mới đăng quang - Ảnh 14
Lệ Quyên 

 

Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc đọ sắc trong trang phục 3 miền

Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc đọ sắc trong trang phục 3 miền

Mới đây, BTC Miss Grand International 2021 vừa công bố bộ ảnh chính thức của ba đại sứ cuộc thi - Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Bảo Ngọc và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên sao Viêt NTK Đỗ Long

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm