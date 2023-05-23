Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất

Sao Việt 23/05/2023 10:36

Lan Khuê không tránh khỏi những lần bị ''soi'' từ trang phục đến lối make up và thần thái khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Lan Khuê được biết đến với vai trò là một siêu mẫu, huấn luyện viên và giám khảo các chương trình người mẫu va hoa hậu Việt Nam. Trước đây, cô từng các thành tích như danh hiệu á quân Siêu mẫu châu Á 2012, chiến thắng Siêu mẫu Việt Nam 2013 và đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Cô còn đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2015 và lọt vào Top 11 chung cuộc nhờ bình chọn nhiều nhất từ khán giả. 

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 1
Lan Khuê đạt giải 3 Siêu mẫu châu Á năm 2012 
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 2
Lan Khuê lọt Top 11 chung cuộc Hoa hậu thế giới 2015 
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 3
Lan Khuê hiện đang là ''chân dài'' đình đám trong làng thời trang lẫn beauty queen của Việt Nam 

Suốt những năm làm nghề, vị trí first face, vedette của Lan Khuê trong các show diễn thời trang đếm không kể. Cô hiện là một trong những nữ siêu mẫu hàng đầu làng mốt Việt. Cô cũng thành công trong vai trò huấn luyện viên hai mùa của chương trình thực tế "Gương mặt thương hiệu" - The Face Vietnam.

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 4
Lan Khuê tham gia làm huấn luyện viên The Face và nhận được nhiều sự ủng hộ 
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 5
Lan Khuê luôn giữ vị trí first face, vedette trong các show diễn thời trang

Mới đây Lan Khuê lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp khi xuất hiện với diện mạo được nhận xét là kém sắc vì để lộ vòng hai ngấn mỡ và vòng ba không cân đối. Đồng thời, trang phục của Lan Khuê bị nhiều người nhận xét là quá ''sến sẩm'' cùng lối trang điểm khiến người đẹp già đi tận 10 tuổi. 

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 6
Lan Khuê và lần hiếm hoi bị nhận xét là ''kém sắc'' 
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 7
Trang phục được nhận xét là ''sến sẫm'' cùng lối trang điểm khiến người đẹp như già đi tận 10 tuổi. 

Có thể đây chỉ là một trong số những lần hiếm hoi ''lỗi'' trang phục của cô nàng. Dù vậy không thể nào phủ nhận sau khi sinh con đầu lòng Lan Khuê có phần tròn trịa và gợi cảm hơn trước. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, người đẹp đều được đánh giá cao về sự chỉn chu bởi những set đồ đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn gây chú ý.

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 8
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 9
Lan Khuê diện set đồ đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn gây chú ý khi khoe vòng một gợi cảm

 

Không chỉ vậy, Lan Khuê rất hay biến hoá phong cách thời trang liên tục từ sau khi sinh con. Không chỉ thanh lịch, người đẹp còn thể hiện sự biến hoá đầy cá tính. Người đẹp không ngần ngại khoe vòng một nóng bỏng.

 

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 10
Lan Khuê biến hoá phong cách thời trang liên tục sau khi sinh con từ thanh lịch đến cá tính 

Lan Khuê kết hôn với ông xã doanh nhân vào năm 2018, cô nàng sinh con đầu lòng sau một năm kết hôn. Sau khi có gia đình Lan Khuê ít khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí hoặc đi diễn thời trang. Thay vào đó, cô dành thời gian đi du lịch cùng ông xã doanh nhân là Nguyễn Tuấn John và chăm sóc con trai đầu lòng. Mặt khác, Lan Khuê cũng tập trung gây dựng thương hiệu spa dành cho mẹ và bé.

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 11
Lan Khuê và ông xã có thời gian yêu đương khiến nhiều người ngưỡng mộ 
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 12
Lan Khuê cùng ông xã doanh nhân và con trai đầu lòng 

Đến nay, Lan Khuê đã là bà chủ của chuỗi cafe - spa dành cho mẹ và bé gồm 17 chi nhánh. Dịch vụ của công ty nàng Hậu thường xuyên được nhiều sao Việt sử dụng và dành lời khen. Bên cạnh đó, cô cũng đồng thời giữ chức vụ CEO của Elite Model Management Vietnam -một công ty môi giới và quản lý người mẫu.

Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 13
Từng được đánh giá cao về gu thời trang, Lan Khuê khiến người hâm mộ thất vọng trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh 14
Lan Khuê giữ chức vụ CEO của Elite Model Management Vietnam

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