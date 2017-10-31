Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt'

Sau phát ngôn "chỉ lấy chồng kiếm đủ 100 triệu/1 tháng" và bị dân tình "ném đá" tơi tả cách đây không lâu, Phương Trinh Jolie đã biết tiết chế hơn trong khoản ăn nói để tránh "vạ miệng".

Mới đây, nữ diễn viên có chuyến du lịch đến Phú Quốc để nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian dài mải miết cố gắng thay đổi hình ảnh để làm mới mình trong mắt công chúng.