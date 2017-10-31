Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt'

Hậu trường 31/10/2017 16:26

Trong bộ ảnh mới, Phương Trinh Jolie diện những mẫu áo tắm gợi cảm và thực hiện những động tác Yoga cực khó trên bãi cát khiến nhiều người "phục sát đất".

Sau phát ngôn "chỉ lấy chồng kiếm đủ 100 triệu/1 tháng" và bị dân tình "ném đá" tơi tả cách đây không lâu, Phương Trinh Jolie đã biết tiết chế hơn trong khoản ăn nói để tránh "vạ miệng".

Mới đây, nữ diễn viên có chuyến du lịch đến Phú Quốc để nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian dài mải miết cố gắng thay đổi hình ảnh để làm mới mình trong mắt công chúng.

Kết hợp chuyến nghỉ dưỡng, Phương Trinh Jolie đã rủ nhiếp ảnh gia thực hiện một bộ ảnh độc đáo, khoe khả năng tập Yoga điêu luyện trong những bộ bikini hút mắt.

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie tập Yoga điêu luyện với những tư thế cực khó - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 2
Nữ diễn viên khoe hình thể bốc lửa trên bãi cát biển Phú Quốc - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 3

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 4
Yoga là môn thể thao yêu thích của Phương Trinh Jolie - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 5
Nữ diên viên đã có 3 năm luyện tập Yoga, nhờ đó sức khỏe của cô được cải thiện, da dẻ trắng hồng và gương mặt cũng như trẻ ra vài tuổi  - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 6
Phương Trinh Jolie khoe màn xoạc chân điêu luyện trong bộ bikini màu da - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 7

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 8
Sau phát ngôn gây sốc "chỉ lấy chồng kiếm 100 triệu/tháng", hiện tại Phương Trinh Jolie vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 9
Phương Trinh Jolie tập Yoga cả trên cành cây - Ảnh: Ngoisao.net

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 10

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 11
Phương Trinh cho hay, vì thời tiết Phú Quốc mùa này mưa nhiều nên canh mãi mới có nắng để chụp bộ ảnh này - Ảnh: Ngoisao.net 

Sau tuyên bố tuyển chồng kiếm 100 triệu/tháng, Phương Trinh Jolie mặc bikini nhỏ xíu tập Yoga khiến dân tình 'nóng mắt' - Ảnh 12
Nhiều cư dân mạng nhận định, hình thể của Phương Trinh Jolie đúng là "chuẩn không cần chỉnh" - Ảnh: Ngoisao.net

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