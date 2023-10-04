Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân lần đầu phản ứng trước bình luận có nhắc đến "Vua cá Koi" Thắng Ngô

Có vẻ nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc hậu đổ vỡ hôn nhân.

Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn. Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân không một lần nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ này mà chỉ tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của mình. Có vẻ trong gần 1 năm trôi qua, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc. Cô liên tục cập nhật những hình ảnh, hoạt động tại các buổi biểu diễn của mình.

Có vẻ trong gần 1 năm trôi qua, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc Mới đây, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân tiếp tục đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của mình tại một chương trình âm nhạc. Vẫn như mọi lần, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho giọng hát ngọt ngào của Hà nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trong có có một bình luận đáng chú ý khi nhắc đến vua cá Koi Thắng Ngô. Tuy nhiên, thay vì né tránh như những lần trước, Hà Thanh Xuân đã thoải mái trả lời khán giả. Mới đây, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân tiếp tục đoạn clip ghi lại sân khấu biểu diễn của mình tại một chương trình âm nhạc Dù cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh tuy nhiên dân mạng soi ra được chi tiết Hà Thanh Xuân vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp về ngày trọng đại cùng vị đại gia Thắng Ngô. Cụ thể, các hình ảnh ngọt ngào khác đều đã được nữ ca sĩ xóa hoặc ẩn đi trên trang cá nhân, riêng 2 hình ảnh trong hôm đám cưới và hôm đám hỏi được nữ ca sĩ giữ lại.

Thay vì né tránh như những lần trước, Hà Thanh Xuân đã thoải mái trả lời khán giả. Dân mạng cho rằng, Hà Thanh Xuân vẫn rất tử tế và văn minh khi thông báo một lời rõ ràng đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô vẫn trân trọng quá khứ từng đẹp đẽ với người đàn ông mà cô từng gọi là chồng. Dù cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh tuy nhiên dân mạng soi ra được chi tiết Hà Thanh Xuân vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp về ngày trọng đại cùng vị đại gia Thắng Ngô Về phía Vua cá Koi sau đổ vỡ hôn nhân, nam doanh nhân liên tục vướng nhiều tin đồn thất thiệt như nợ nần, thu nhập không dư dả khi phải rao bán đất,... Thời gian gần đây, Thắng Ngô còn gây chú ý khi than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thong-bao-chia-tay-ha-thanh-xuan-lan-au-phan-ung-truoc-binh-luan-co-nhac-en-vua-ca-koi-thang-ngo-621521.html