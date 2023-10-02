Hậu đổ vỡ hôn nhân với Hà Thanh Xuân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô phản ứng ra sao khi được khuyên 'tái hợp' với vợ cũ?

Sau khi Hà Thanh Xuân tuyên bố chia tay, cuộc sống của Thắng Ngô được cư dân mạng quan tâm hơn bao giờ hết.

Ngay sau lễ cưới hoành tráng, Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đã hứng chịu vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nguyên do vì trước đó, Thắng Ngô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn ly hôn, "vua cá Koi" nhanh chóng kết hôn với Hà Thanh Xuân. Do đó, nữ ca sĩ bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. Ngay sau lễ cưới hoành tráng, Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi' Thắng Ngô đã hứng chịu vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng Những tưởng tình yêu của cặp đôi sẽ vượt qua được 'mũi dùi' dư luận, thế nhưng, ngày 10/9 vừa qua, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo đã chia tay với "vua cá Koi" sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới. Nguyên nhân là do cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề, cảm thấy không phù hợp về mọi tư tưởng. Một năm qua, Hà Thanh Xuân sống một mình, cô gần như bị trầm cảm, sống khép kín hơn. Đồng thời, cô cũng khẳng định cả 2 chưa từng làm giấy đăng kí kết hôn.

Ngày 10/9 vừa qua, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo đã chia tay với "vua cá Koi" sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới Sau khi Hà Thanh Xuân tuyên bố chia tay, cuộc sống của Thắng Ngô được cư dân mạng quan tâm hơn bao giờ hết. Mới đây nhất, nam doanh nhân đăng tải những tin nhắn giữa mình và con gái - con chung của “vua cá Koi” và vợ cũ (Thanh Đào) thu hút nhiều sự chú ý. Trong tin nhắn, con gái “vua cá Koi” tham khảo ý kiến của ba khi muốn mua một số phụ kiện như kính mắt, khuyên tai. Nam doanh nhân đăng tải những tin nhắn giữa mình và con gái - con chung của “vua cá Koi” và vợ cũ (Thanh Đào) thu hút nhiều sự chú ý Kèm theo hình ảnh, Thắng Ngô cũng bày tỏ sự thương yêu dành cho con gái: "Rút kinh nghiệm đời mình, sống mà cứ xông xênh quá cũng không phải là tốt. Nhưng có lẽ cái gene này cũng di truyền qua con gái rồi. Có con gái thích nhất là khi con biết làm điệu”.

Phía dưới những tin nhắn này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú Phía dưới những tin nhắn này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. Các ý kiến đều cho rằng mối quan hệ của “vua cá Koi” và con gái phải rất gắn bó dù không còn sống chung một mái nhà. Đáng chú ý, có người còn khuyên nam doanh nhân nên quay về với vợ cũ. Ngay lập tức, “vua cá Koi” liền có phản hồi: “Chị nên tôn trọng chuyện riêng tư của mình. Mình không phải là cậu trai mới lớn để cần ai đó cho lời khuyên”. Đáng chú ý, có người còn khuyên nam doanh nhân nên quay về với vợ cũ. Ngay lập tức, “vua cá Koi” liền có phản hồi Xoay quanh những ồn ào của chồng cũ, cuộc sống hiện tại của Thanh Đào - vợ cũ của "vua cá Koi" cũng gây không ít tò mò. Trên trang cá nhân, Thanh Đào hiếm khi cập nhật về cuộc sống hiện tại. Dòng trạng thái gần đây nhất được đăng tải từ cuối tháng 8, nữ doanh nhân khoe diện mạo xinh đẹp, trẻ trung khi ra ngoài ăn tối. Vẻ ngoài rạng rỡ, độ thăng hạng trong phong cách ăn mặc của Thanh Đào khiến không ít người xuýt xoa. Vẻ ngoài rạng rỡ, độ thăng hạng trong phong cách ăn mặc của Thanh Đào khiến không ít người xuýt xoa Đáng chú ý, trên Facebook cá nhân, cô vẫn giữ nguyên ảnh chụp với chồng cũ thuở còn hạnh phúc. Thanh Đào từng chia sẻ, dù ly hôn song cô vẫn xem chồng cũ là người thân: "Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu". Đáng chú ý, trên Facebook cá nhân, cô vẫn giữ nguyên ảnh chụp với chồng cũ thuở còn hạnh phúc Hiện tại nữ doanh nhân vẫn tập trung vào công việc kinh doanh riêng và sống hạnh phúc bên cạnh con gái. Nhìn lại những hình ảnh ở hiện tại và trong quá khứ của Thanh Đào, nhiều người cho rằng, biết cách tập trung yêu thương bản thân hậu ly hôn là điều mà nhiều người cần phải học hỏi ở người phụ nữ này.

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