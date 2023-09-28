Mặc Hà Thanh Xuân thông báo chia tay phũ phàng, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô vẫn làm một việc ủng hộ vợ cũ?

Có ý kiến cho rằng có thể đây là những kỷ niệm mà nam doanh nhân muốn lưu giữ lại.

Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn. Trưa ngày 10/9, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc. Hiện, mọi nhất cử nhất động của doanh nhân U50 đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong hình ảnh được Thắng Ngô chia sẻ mới đây, cư dân mạng còn soi ra chi tiết nam doanh nhân vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út Mới đây, dân mạng còn bất ngờ phát hiện trên kênh TikTok cá nhân của vua cá Koi vẫn giữ lại rất nhiều đoạn clip biểu diễn của Hà Thanh Xuân. Trước đây, vua cá Koi thường xuyên chia sẻ để kêu gọi khán giả ủng hộ cho bà xã. Nhiều người càng thêm khó hiểu về hành động 'Vua cá Koi' ngó lơ thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân. Có ý kiến cho rằng có thể đây là những kỷ niệm mà nam doanh nhân muốn lưu giữ lại. Dân mạng còn bất ngờ phát hiện trên kênh TikTok cá nhân của vua cá Koi vẫn giữ lại rất nhiều đoạn clip biểu diễn của Hà Thanh Xuân Thời gian gần đây, Thắng Ngô cũng than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ. Đáng chú ý, khi được một người bạn đã bình luận “hãy sống độc thân cho vui vẻ” thì anh không ngần ngại trả lời rằng: “Coi bộ tâm hồn này đã bị tổn thương không thể hồi phục”.

Vua cá Koi gầy đi trông thấy so với thời điểm hạnh phúc bên Hà Thanh Xuân Không chỉ vậy, trong hình ảnh mới được Thắng Ngô chia sẻ, cư dân mạng còn soi ra chi tiết nam doanh nhân vẫn còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Không biết đây có phải là hành động ngầm cho thấy mối quan hệ hiện tại của anh và Hà Thanh Xuân hay không hay chỉ vì 'vua cá Koi" vẫn còn nặng tình với Hà Thanh Xuân. Hà Thanh Xuân dường như đã lấy lại được tinh thần ổn định sau biến cố hôn nhân Khoảng thời gian trước khi Hà Thanh Xuân thông báo 'rạn nứt hôn nhân', Thắng Ngô từng nhiều lần có động thái phủ nhận tin đồn rạn nứt. Lời giải thích lần lượt như: Hai vợ chồng đang tập trung đến công việc kinh doanh và không có gì để nói về đời sống riêng tư, vị doanh nhân bị mất facebook. Trước thời điểm thông báo chia tay, Thắng Ngô liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan Không chỉ vậy, anh cũng liên tục nhắc đến Hà Thanh Xuân trong các bài đăng trên MXH hoặc chèn các bài hát của Hà Thanh Xuân vào video của mình và không quên để hashtag #hathanhxuan. Đồng thời “vua cá Koi” cũng tích cực share các hoạt động của Hà Thanh Xuân như khi cô livestream hay làm BGK một cuộc thi âm nhạc ở Mỹ. Ngoài ra khi có người khen vợ, “vua cá Koi” đều vui vẻ cảm ơn. Khán giả vẫn đang mong chờ một động thái rõ ràng hơn từ vị doanh nhân này.

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân không một lần nhắc lại vấn đề này mà chỉ tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-ha-thanh-xuan-thong-bao-chia-tay-phu-phang-vua-ca-koi-thang-ngo-van-lam-mot-viec-ung-ho-vo-cu-619997.html