Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này!

Hậu trường 27/09/2023 07:11

Sau thông báo chia tay, Hà Thanh Xuân không một lần nhắc lại vấn đề này mà chỉ tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của mình.

Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn.

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 1
Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới

Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc. Hiện, mọi nhất cử nhất động của cả 2 đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 2
Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, "Vua cá Koi" Thắng Ngô cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi

Thời gian gần đây, Hà Thanh Xuân không một lần nhắc lại vấn đề này mà chỉ tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của mình. Có vẻ trong gần 1 năm trôi qua, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc. Cô liên tục cập nhật những hình ảnh, hoạt động tại các buổi biểu diễn của mình.

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 3
Có vẻ trong gần 1 năm trôi qua, nữ ca sĩ đã lấy lại tinh thần, luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhiệt huyết với niềm đam mê âm nhạc

Đáng chú ý, dân mạng soi ra được chi tiết Hà Thanh Xuân vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp về ngày trọng đại cùng vị đại gia Thắng Ngô. Cụ thể, các hình ảnh ngọt ngào khác đều đã được nữ ca sĩ xóa hoặc ẩn đi trên trang cá nhân, riêng 2 hình ảnh trong hôm đám cưới và hôm đám hỏi được nữ ca sĩ giữ lại.

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 4
Đáng chú ý, dân mạng soi ra được chi tiết Hà Thanh Xuân vẫn giữ lại những kỷ niệm đẹp về ngày trọng đại cùng vị đại gia Thắng Ngô

Dù đã hết duyên phận thế nhưng, Hà Thanh Xuân vẫn rất tử tế và văn minh khi thông báo một lời rõ ràng đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô vẫn trân trọng quá khứ từng đẹp đẽ với người đàn ông mà cô từng gọi là chồng. 

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 5
Các hình ảnh ngọt ngào khác đều đã được nữ ca sĩ xóa hoặc ẩn đi trên trang cá nhân, riêng 2 hình ảnh trong hôm đám cưới và hôm đám hỏi được nữ ca sĩ giữ lại

Về phần Thắng Ngô, sau thông báo chia tay, anh vướng nhiều tin đồn nợ nần, thu nhập không dư dả khi phải rao bán đất. Trước những thông tin thất thiệt cho bản thân, 'vua cá Koi' đã thẳng thắn đáp trả những tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự của mình.  

Dù duyên phận ngắn ngủi với 'Vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân vẫn giữ nguyên điều tử tế này! - Ảnh 6
Thời gian gần đây, Thắng Ngô còn gây chú ý khi than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác kể từ ngày Hà Thanh Xuân thông báo chia tay

Thời gian gần đây, Thắng Ngô còn gây chú ý khi than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ. Đáng chú ý, khi được một người bạn đã bình luận “hãy sống độc thân cho vui vẻ” thì anh không ngần ngại trả lời rằng: “Coi bộ tâm hồn này đã bị tổn thương không thể hồi phục”.  

Trải qua cuộc hôn nhân sóng gió, Hà Thanh Xuân 'tiếc rẻ' tình yêu, chia sẻ nỗi lòng sau lời chia tay vua cá Koi: Thà đừng yêu nhau...?

Trải qua cuộc hôn nhân sóng gió, Hà Thanh Xuân 'tiếc rẻ' tình yêu, chia sẻ nỗi lòng sau lời chia tay vua cá Koi: Thà đừng yêu nhau...?

Từng là cặp đôi gây nhiều sóng gió khi công khai mối quan hệ, thế nên khi thông tin Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chia tay được xác nhận, cộng đồng mạng đã liên tục bàn tán.

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