Sau thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân, 'Vua cá Koi' lẻ bóng đón sinh nhật, hé lộ việc làm ý nghĩa trong ngày đặc biệt

Mới đây, "vua cá Koi" Thắng Ngô vừa đăng tải hình ảnh đón tuổi mới trên trang cá nhân.

Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng. Vì vậy, cô đã sống một mình trong gần 1 năm qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định việc cả 2 chưa từng đăng ký kết hôn. Trưa ngày 10/9 vừa qua, dân tình xôn xao trước bài đăng của Hà Thanh Xuân xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc. Hiện, mọi nhất cử nhất động của doanh nhân U50 đều là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi Mới đây, trên trang cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đã đăng tải hình ảnh đón tuổi mới một mình. Đáng chú ý, anh còn chia sẻ về món quà "đặc biệt" anh tự chuẩn bị cho bản thân làm nhiều người bất ngờ. Cụ thể, nam doanh nhân cho biết, do năm nay "kinh tế buồn" nên thay vì cắm nến sinh nhật anh chuyển sang cắm cọc giữ bờ. Anh quyết định cắt đất làm con đường rộng để người dân xung quanh thuận tiện đi lại. Thắng Ngô tâm sự: "Cái số của mình làm gì cũng nghĩ đến cái chung nên hơi vất vả. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà chẳng bao giờ cuộc đời bị rơi vào tình huống bế tắc mà không có lối thoát. Đặt cái lợi của mọi người, của xã hội lên trước ắt cái lợi của mình sẽ theo sau".

Mới đây, trên trang cá nhân, "vua cá Koi" Thắng Ngô đã đăng tải hình ảnh đón tuổi mới một mình Bên dưới bài chia sẻ, rất nhiều bình luận gửi lời chúc mừng tuổi mới đến "vua cá Koi", đồng thời tỏ ra bất ngờ trước việc là tốt đẹp nhân dịp sinh nhật của anh. Có thể thấy, hậu đường ai nấy đi với Hà Thanh Xuân, tập trung lớn nhất của Vua cá Koi lúc này dường như là công việc và kinh tế. Thời gian gần đây, Thắng Ngô gây chú ý khi than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác Vừa qua, Thắng Ngô cũng vướng tin đồn nợ nần, thu nhập không dư dả khi phải rao bán đất hậu chia tay Hà Thanh Xuân. Tuy nhiên, trước những thông tin thất thiệt cho bản thân, 'vua cá Koi' đã thẳng thắn đáp trả những tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự của mình. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ Thời gian gần đây, Thắng Ngô gây chú ý khi than thở bản thân sụt cân vì mất ăn mất ngủ, gương mặt phờ phạc, hốc hác. Dù không nhắc cụ thể vấn đề đang mắc phải là gì nhưng dân mạng dự đoán nam doanh nhân đang gặp tình huống khó khăn sau thông báo chia tay của vợ. Đáng chú ý, khi được một người bạn đã bình luận “hãy sống độc thân cho vui vẻ” thì anh không ngần ngại trả lời rằng: “Coi bộ tâm hồn này đã bị tổn thương không thể hồi phục”.

'Vua cá Koi' Thắng Ngô 'ngó lơ' thông báo chia tay, quyết giữ một điều thể hiện tình cảm với Hà Thanh Xuân? Sau thông báo của Hà Thanh Xuân, về phía "Vua cá Koi" Thắng Ngô, anh cho biết chỉ là vợ mình đang bị stress mà thôi. Lời phủ nhận "rạn nứt" hôn nhân của Thắng Ngô khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu và có nhiều uẩn khúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thong-bao-chia-tay-cua-ha-thanh-xuan-vua-ca-koi-le-bong-on-sinh-nhat-he-lo-viec-lam-y-nghia-trong-ngay-ac-biet-619110.html