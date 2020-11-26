Sau thời gian ở ẩn, Hoài Lâm bất ngờ lộ diện với dung mạo gầy gò khiến fan xót xa

Khoảnh khắc mới nhất của nam ca sĩ Hoài Lâm khiến công chúng ngỡ ngàng vì anh chàng có phần khá tiều tụy.

Từ sau khi ly hôn Bảo Ngọc, nam ca sĩ Hoài Lâm về quê ở ẩn và dần trở nên kín tiếng hơn. Chính vì vậy mà những thông tin hiếm hoi về giọng ca “Hoa nở không màu” luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Mới đây, khoảnh khắc Hoài Lâm xuất hiện trong phòng thu để chuẩn bị cho bản ballad cuối cùng của năm 2020 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ diện áo phông đen để lộ nhiều hình xăm to ở ngực rất hầm hố. Thế nhưng, anh lại khiến fan xót xa vì vẻ ngoài trông ủ rũ và tiều tuỵ. Gương mặt Hoài Lâm không giấu được sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như người thiếu ngủ. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi con trai nuôi của Hoài Linh ngày càng xuống dốc về nhan sắc.

Hoài Lâm khá buồn bã và thần thái cũng không cuốn hút như xưa. Dường như anh vẫn chưa vượt qua được khủng hoảng – Ảnh: Internet

Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn. Dẫu vậy, vấn đề sức khỏe của Hoài Lâm luôn khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ anh đã vào nơi dành cho người thần kinh yếu để thăm Hoài Lâm.

Tuy nhiên, khán giả có phần đồng cảm với Hoài Lâm và mong nam ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe cũng như tinh thần.

Cách đây vài ngày, Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm đã tổ chức sinh nhật cho hai con gái nhưng lại vắng bóng nam ca sĩ. Hậu đổ vỡ hôn nhân, Hoài Lâm không còn đăng ảnh gặp gỡ hai con lên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người tiếp tục đặt nghi vấn về trách nhiệm làm bố của Hoài Lâm.

Vì sao Hoài Lâm không xuất hiện trong sinh nhật con gái? Bảo Ngọc ẩn ý chuyện 5 tháng sau ly hôn Hoài Lâm chưa từng thăm nom con. Hoài Lâm cũng không có động thái trên mạng xã hội.

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