Nuôi con một mình, vợ cũ Hoài Lâm gây xúc động khi làm điều đặc biệt này cho con gái

Dù nuôi con một mình và không cần chồng cũ chu cấp nhưng Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm vẫn lo cho các con có cuộc sống vui vẻ, đầy đủ nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc chia sẻ hình ảnh bên con gái tại trường. Theo chia sẻ, nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của bé Gà Gà, vợ cũ Hoài Lâm đã đến lớp tổ chức cho con gái bữa tiệc ấm áp bên bạn bè.

Con gái Hoài Lâm được mẹ tổ chức sinh nhật tại trường - Ảnh: FB

Bảo Ngọc chia sẻ: "Happy Birthday my pretty girl, GAGA. Mami chúc em luôn vui vẻ như thế, luôn là cô bé hiền lành xinh xắn mà mọi người đã yêu mến em, mong 2 chị em sẽ luôn yêu thương nhau, và cứ vô tư vô lo như thế em nha, yên tâm, mami ở đây.

Cám ơn Bà Ngoại, Ông, cùng các cô giáo xinh đẹp tại trường, đã giúp mami trang trí 1 buổi tiệc thật vui cho em cùng các bạn. Cám ơn em Cún Cún đã qua ăn sinh nhật của chị 2 mà không có tặng quà nha. Gà Gà ơi, mami yêu con nhiều lắm lắm".

Trong hình ảnh được đăng tải, không hề có sự xuất hiện của Hoài Lâm - Ảnh: FB

Hoài Lâm và Bảo Ngọc xác nhận chia tay vào giữa năm 2020, hai bé Gà Gà và Cún Cún sống cùng mẹ. Hậu ly hôn, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân. Cô tất bật làm việc để lo cho hai con mà không cần chồng cũ chu cấp tiền nuôi dưỡng hàng tháng.

Dù bận rộn công việc, nhưng Bảo Ngọc luôn dành cho hai con sự quan tâm đặc biệt nhất - Ảnh: FB

Theo dõi trang cá nhân, mọi người thấy rằng Bảo Ngọc đang có cuộc sống rất vui vẻ bên hai con sau biến cố hôn nhân. Cô thường xuyên đăng ảnh đời thường bên hai nhóc tỳ và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nuoi-con-mot-minh-vo-cu-hoai-lam-gay-xuc-dong-khi-lam-dieu-dac-biet-nay-cho-con-gai-387589.html