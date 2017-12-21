Sau tất cả, Quốc Tuấn gặt được trái ngọt khi Bôm liên tục được nhận học bổng xuất sắc

Nghệ sĩ Quốc Tuấn vui mừng vì con trai Bôm sẽ nhận được học bổng hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam 2017 của Toyota.

Hành trình 15 năm tìm lại cho con trai một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác của Quốc Tuấn cuối cùng cũng đã đến đích. Không chỉ can đảm vượt qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn mà Bôm còn khiến bố mát lòng khi nằm trong top 5 học viên đứng đầu khoa Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 2017.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sáng 5/10 Bôm được Học viện Âm nhạc Quốc gia trao học bổng miễn phí 2 năm học đầu tiên nhờ đạt thành tích xuất sắc. Chưa hết, ngày 26/12 tới đây, chàng thanh niên đầy nghị lực này còn được Toyota trao học bổng hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam 2017.

Quốc Tuấn hạnh phúc khi con trai đang dần hồi phục và có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Internet

Nhận được tin Bôm đạt giải thưởng dành cho những học viên có thành tích xuất sắc nhất, Quốc Tuấn vô cùng vui sướng. Anh chia sẻ, từ khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Bôm chỉ biết say mê đánh đàn mà không quan tâm đến thứ gì khác. Cậu rất nghiêm túc tập luyện để có thể theo đuổi đam mê của mình mỗi ngày.

Nam diễn viên từng chia sẻ, đánh đàn là niềm đam mê duy nhất giúp Bôm hạnh phúc hơn mỗi ngày - Ảnh: Vietnamnet

Hình ảnh con trai Quốc Tuấn say mê đánh đàn khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Internet

3 vai diễn truyền hình ấn tượng của Quốc Tuấn Nam diễn viên ghi dấu ấn lớn với các phim '12A và 4H', 'Những người sống bên tôi' và 'Người thổi tù và hàng tổng'...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tat-ca-quoc-tuan-gat-duoc-trai-ngot-khi-bom-lien-tuc-duoc-nhan-hoc-bong-xuat-sac-263409.html