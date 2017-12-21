Sau tất cả, Quốc Tuấn gặt được trái ngọt khi Bôm liên tục được nhận học bổng xuất sắc

Hậu trường 21/12/2017 17:22

Nghệ sĩ Quốc Tuấn vui mừng vì con trai Bôm sẽ nhận được học bổng hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam 2017 của Toyota.

Hành trình 15 năm tìm lại cho con trai một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác của Quốc Tuấn cuối cùng cũng đã đến đích. Không chỉ can đảm vượt qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn mà Bôm còn khiến bố mát lòng khi nằm trong top 5 học viên đứng đầu khoa Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia 2017.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sáng 5/10 Bôm được Học viện Âm nhạc Quốc gia trao học bổng miễn phí 2 năm học đầu tiên nhờ đạt thành tích xuất sắc. Chưa hết, ngày 26/12 tới đây, chàng thanh niên đầy nghị lực này còn được Toyota trao học bổng hỗ trợ tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam 2017.

Sau tất cả, Quốc Tuấn gặt được trái ngọt khi Bôm liên tục được nhận học bổng xuất sắc - Ảnh 1
Quốc Tuấn hạnh phúc khi con trai đang dần hồi phục và có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Internet

Nhận được tin Bôm đạt giải thưởng dành cho những học viên có thành tích xuất sắc nhất, Quốc Tuấn vô cùng vui sướng. Anh chia sẻ, từ khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Bôm chỉ biết say mê đánh đàn mà không quan tâm đến thứ gì khác. Cậu rất nghiêm túc tập luyện để có thể theo đuổi đam mê của mình mỗi ngày.

Sau tất cả, Quốc Tuấn gặt được trái ngọt khi Bôm liên tục được nhận học bổng xuất sắc - Ảnh 2
Nam diễn viên từng chia sẻ, đánh đàn là niềm đam mê duy nhất giúp Bôm hạnh phúc hơn mỗi ngày - Ảnh: Vietnamnet
Sau tất cả, Quốc Tuấn gặt được trái ngọt khi Bôm liên tục được nhận học bổng xuất sắc - Ảnh 3
Hình ảnh con trai Quốc Tuấn say mê đánh đàn khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Internet
3 vai diễn truyền hình ấn tượng của Quốc Tuấn

3 vai diễn truyền hình ấn tượng của Quốc Tuấn

Nam diễn viên ghi dấu ấn lớn với các phim '12A và 4H', 'Những người sống bên tôi' và 'Người thổi tù và hàng tổng'...

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quốc Tuấn quốc tuấn con trai quốc tuấn bé Bôm

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 29 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 29 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42