Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở

Hậu trường 05/12/2018 11:21

Bình tâm sau vụ tai nạn, nghệ sĩ Hoàng Mập chợt nhớ về giấc mơ đáng sợ hằng đêm mà anh tin rằng là điềm báo gở cho chính mình.

Khuya 1/12, thông tin nghệ sĩ Hoàng Mập gặp tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu bất ngờ được một người bạn của anh chia sẻ trên Facebook. Theo người này, trên đường về nhà sau buổi tập kịch, Hoàng Mập bị một chiếc xe khác tông phải rồi bỏ trốn. Mãi đến gần sáng, anh mới được một tài xế ba gác đưa vào viện cấp cứu.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 1
Hình ảnh Hoàng Mập bị thương trên Facebook - Ảnh: FBNV

Kèm với đó là loạt hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Mập người bê bết máu ngồi bên vệ đường khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 2
Nhìn hình ảnh này, ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho Hoàng Mập - Ảnh: FBNV

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 3Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 4

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 5
Cơ thể anh bị trầy xước rất nhiều sau vụ tai nạn - Ảnh: FBNV

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã tạm ổn nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trước đó, anh còn “trốn viện” để đi dự họp báo dù đi lại khó khăn, khắp người đau nhức và tay vẫn còn lưu kim truyền tĩnh mạch ngoại vi sau tai nạn. Có thể thấy dù sức khỏe không được tốt nhưng nam nghệ sĩ luôn dành hết tâm huyết cho nghệ thuật.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 6
Không màng đến sức khỏe, nghệ sĩ Hoàng Mập có mặt tại họp báo và vui tươi bên đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Bình tâm sau vụ tai nạn, nghệ sĩ Hoàng Mập kể về giấc mơ kỳ lạ anh thấy hằng đêm trên Trí thức trẻ: “Mấy ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ y chang nhau. Trong giấc mơ đó, tôi bị người ta tông xe trúng rồi quăng vô ruộng rau muống. Trên người bê bết máu. Tôi tỉnh dậy, lết vào nhà dân và nhờ đưa đi cấp cứu”.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, một người bạn trong nhóm tập kịch bỗng cảm thấy bất an và lo lắng cho anh nên đã nhắn tin hỏi Hoàng Mập về nhà an toàn chưa. Chỉ một lúc sau khi nhận được tin nhắn đó thì vụ tai nạn xảy ra. “Tất cả những điều đó giống như điềm báo vậy, muốn không tin cũng không được" – Nghệ sĩ Hoàng Mập rùng mình kể lại.

Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nghệ sĩ Hoàng Mập bàng hoàng kể lại giấc mơ mang điềm gở - Ảnh 7
Sức khỏe của nam nghệ sĩ đang dần hồi phục và anh đã có thể tiếp chuyện với mọi người - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hoàng Mập đang được điều trị tại một bệnh viện gần nhà dưới sự chăm sóc của vợ con và một số bạn bè đồng nghiệp. Phía gia đình nam nghệ sĩ cũng đã nhờ công an vào cuộc điều tra vụ tai nạn.

Sốc cảnh Hoàng Mập bê bết máu ngồi bên vệ đường vì bị kẻ lạ mặt tông rồi bỏ trốn

Sốc cảnh Hoàng Mập bê bết máu ngồi bên vệ đường vì bị kẻ lạ mặt tông rồi bỏ trốn

Bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng khi biết tin nghệ sĩ Hoàng Mập bị tai nạn giao thông và đang điều trị tại bệnh viện.

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