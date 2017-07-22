Sau scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã trở lại...!

Hậu trường 22/07/2017 09:38

Sau thời gian dài khóa facebook vì scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã mở lại trang cá nhân.

Khi thấy Hương Giang Idol đã lấy lại bình tĩnh, mở trang cá nhân và trở lại với showbiz sau thời gian “im hơi lặng tiếng” vì bão dư luận, nhiều khán giả đã bày tỏ niềm vui và động viên nữ ca sĩ.

Trong buổi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế, Hương Giang đã gây vạ miệng khi xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Vụ việc thu hút sự quan tâm của khán giả và cả giới truyền thông. Trước scandal này, không chỉ fan mà rất nhiều sao Việt cũng lên tiếng chỉ trích khiến cô chịu sự đả kích rất lớn.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Trung Dân dù vậy dư luận vẫn không lắng xuống. Trước sức ép quá lớn của dư luận, Hương Giang Idol quyết định khóa trang facebook cá nhân vì không muốn nhận thêm “gạch đá” và để mình có thời gian tịnh tâm hơn.

Mới đây, sau thời gian im lặng, Hương Giang đã mở lại trang cá nhân và cập nhật ảnh đại diện mới của mình. Điều này khiến khán giả và bạn bè của cô rất vui và gửi nhiều lời động viên đến nữ ca sĩ.

Sau scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã trở lại...! - Ảnh 1
Sau thời gian khóa facebook, Hương Giang Idol đã cập nhật ảnh đại diện mới nhất của mình - Ảnh: Internet

Sau scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã trở lại...! - Ảnh 2
Những lời nhắn nhủ của khán giả sau khi Hương Giang Idol cập nhật ảnh đại diện mới trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Sau scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã trở lại...! - Ảnh 3
Nhiều bạn bè và fan cũng đã động viên và chúc mừng nữ ca sĩ đã trở lại - Ảnh: Internet

Sau scandal vạ miệng xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân, Hương Giang Idol đã trở lại...! - Ảnh 4
Khán giả dành nhiều lời khen cho lần trở lại này của Hương Giang Idol - Ảnh: Internet

 

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