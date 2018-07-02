Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm'

Sau hai năm bị cấm sóng ở Đài truyền hình Vĩnh Long, Trấn Thành vừa trở lại với hàng loạt gameshow ăn khách. Mới đây, nam MC đã có mặt trên hàng ghế giám khảo tại tập 3 chương trình Ca sĩ thần tượng. Sau khi nhận xét phần biểu diễn tuyệt vời của Như Quỳnh - Quang Lê và hai thí sinh Tiến Huy - Phan Diễm, Trấn Thành được đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ sự mến mộ.

"Tôi rất hâm mộ Trấn Thành bởi khả năng thể hiện thần thái cũng như bắt chước của anh. Bây giờ tôi có thể cho anh một thử thách, anh có thể hát lại 3 thần tượng của mình do anh tự chọn được không? Bây giờ có mặt thí sinh thì anh hãy thể hiện tài năng của mình một chút", đạo diễn Nhật Nam nói.