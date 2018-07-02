Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm'

Hậu trường 02/07/2018 16:38

Màn thị phạm nhại giọng siêu đỉnh của Trấn Thành khi tham gia một chương trình truyền hình khiến nhiều cư dân mạng cười ngặt nghẽo.

Sau hai năm bị cấm sóng ở Đài truyền hình Vĩnh Long, Trấn Thành vừa trở lại với hàng loạt gameshow ăn khách. Mới đây, nam MC đã có mặt trên hàng ghế giám khảo tại tập 3 chương trình Ca sĩ thần tượng. Sau khi nhận xét phần biểu diễn tuyệt vời của Như Quỳnh - Quang Lê và hai thí sinh Tiến Huy - Phan Diễm, Trấn Thành được đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ sự mến mộ.

"Tôi rất hâm mộ Trấn Thành bởi khả năng thể hiện thần thái cũng như bắt chước của anh. Bây giờ tôi có thể cho anh một thử thách, anh có thể hát lại 3 thần tượng của mình do anh tự chọn được không? Bây giờ có mặt thí sinh thì anh hãy thể hiện tài năng của mình một chút", đạo diễn Nhật Nam nói.

Trước lời đề nghị dễ thương của đàn anh, Trấn Thành không ngần ngại bước lên sân khấu và cầm mic trổ tài. Theo yêu cầu của khán giả, ông xã Hari Won mở màn với hit của Chi Pu "Em sai rồi, anh xin lỗi em đi". Tiếp theo đó, anh từ từ thể hiện màn nhại giọng ca sĩ Hồng Ngọc, Khánh Ly, Tuấn Ngọc và Ý Lan một cách xuất sắc khiến toàn bộ khách mời đều cười ngặt nghẽo. Chứng kiến đàn em duyên dáng trên sân khấu, 3 vị giám khảo còn lại là Minh Tuyết, Cẩm Lý và đạo diễn Hoàng Nhật Nam liên tục reo hò vì quá phấn khích.

Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm' - Ảnh 1
Trấn Thành có biểu cảm 'khó đỡ' khi hóa thân thành ca sĩ Ý Lan - Ảnh: Internet

Clip Trấn Thành nhại giọng Ý Lan, Hồng Ngọc, Tuấn Ngọc và Chi Pu

Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm' - Ảnh 2
Sự hài hước, duyên dáng của Trấn Thành khiến cả trường quay bật cười - Ảnh: Internet
Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm' - Ảnh 3
Trấn Thành từng gây choáng với clip nhại màn ứng xử 'điệu chảy nước' của Phi Thanh Vân - Ảnh: Cắt từ clip
Sau Phi Thanh Vân, Trấn Thành nhại Chi Pu và loạt ca sĩ đình đám giống như đúc khiến Cẩm Ly 'há hốc mồm' - Ảnh 4
Trấn Thành nhại giọng Lâm Khánh Chi y hệt bản chính - Ảnh: Internet
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