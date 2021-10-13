Sau phát ngôn về tiền, vợ chồng Lương Thế Thành bất ngờ bị dân mạng 'réo' sao kê tiền quyên góp cứu trợ miền Trung

Cụ thể, nam diễn viên viết: "Đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nhưng nó cũng dễ dàng làm tha hóa con người, nhạt. Tiền, tiền, tiền".

Ngày 11/10, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết xong ồn ào tiền cát-xê với Hồ Văn Cường. Dẫu vậy, vấn đề này vẫn đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Lương Thế Thành bất ngờ vạ lây vào câu chuyện này vì 1 dòng trạng thái bị nghi là "đá xéo" Hồ Văn Cường.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị chỉ trích dữ dội, Lương Thế Thành đã khóa trang Facebook cá nhân và fanpage của 2 vợ chồng anh cùng Thúy Diễm. Trước đó, khán giả còn kéo sang cả trang cá nhân của Thúy Diễm để "ném đá" khiến nữ diễn viên cũng phải khoá Facebook.

Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội, cư dân mạng đã đào lại việc vợ chồng Lương Thế Thành đã kêu gọi và đi vào miền trung cứu trợ và thắc mắc rằng liệu cặp đôi này đã ‘sao kê’ hay chứng minh độ minh bạch chưa.

Trong thời gian vừa qua, hàng loạt nghệ sĩ đình đám từng kêu gọi cứu trợ cho miền trung như: Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh đã bị thắc mắc về vấn đề minh bạch thậm chí là phía công an đã vào cuộc xác minh. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng chính Lương Thế Thành đã vạ miệng dẫn đến việc bị thắc mắc chuyện từ thiện.

Theo đó, vào đợt lũ năm 2020, Thuý Diễm đứng ra kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Cũng giống như Thủy Tiên, nữ diễn viên cùng chồng còn trực tiếp có mặt ở các tỉnh miền Trung để cứu trợ, phát nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con vùng lũ.

Hiện tại, phía vợ chồng nam diễn viên vẫn chưa có động thái phản hồi trước những thắc mắc của cư dân mạng.