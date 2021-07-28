Sau liên hoàn biến 'căng đét' với Đạt G, Du Uyên thả ảnh 'lả lơi' bên tình mới, netizen 'hốt hoảng' réo tên Binz

Hậu chia tay ồn ào với hàng loạt tố tụng gây sốc, Đạt G ấm êm bên Cindy Lư thì dường như Du Uyên cũng đang hưởng ngọt ngào, hạnh phúc bên tình mới. Sau nhiều lần công khai úp mở, mới đây, trên trang cá nhân, Du Uyên lại tiếp tục khoe khoảnh khắc "ướt át" giữa cô và người mới.

Bức ảnh được đăng tải cùng dòng trạng thái công khai người yêu mới của Du Uyên - Ảnh: FBNV

Cô nàng cũng đăng kèm dòng trạng thái chia sẻ và đặc biệt tag thẳng tên người thương để khẳng định chủ quyền. Du Uyên cho biết: "Người phụ nữ họ luôn có đặc quyền được yếu đuối. Khi hoàn cảnh bắt họ phải gồng mình lên để đấu tranh, tôi thấy họ mạnh mẽ và có khi đến đáng sợ. Nhưng khi bên cạnh họ xuất hiện một người đàn ông biết che chở, biết bảo vệ và lên tiếng cho họ. Bỗng nhiên tôi lại thấy họ lại trở về hình hài lúc sơ khai. Nhỏ bé hơn - hiền lành - đáng yêu và xinh đẹp hơn rất nhiều".