Sau liên hoàn biến 'căng đét' với Đạt G, Du Uyên thả ảnh 'lả lơi' bên tình mới, netizen 'hốt hoảng' réo tên Binz

Hậu trường 28/07/2021 15:21

Du Uyên đăng ảnh "ướt át" bên trai mới nhưng netizen đều đồng loạt réo tên rapper "Bigcityboi".

Hậu chia tay ồn ào với hàng loạt tố tụng gây sốc, Đạt G ấm êm bên Cindy Lư thì dường như Du Uyên cũng đang hưởng ngọt ngào, hạnh phúc bên tình mới. Sau nhiều lần công khai úp mở, mới đây, trên trang cá nhân, Du Uyên lại tiếp tục khoe khoảnh khắc "ướt át" giữa cô và người mới.

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Bức ảnh được đăng tải cùng dòng trạng thái công khai người yêu mới của Du Uyên - Ảnh: FBNV

Cô nàng cũng đăng kèm dòng trạng thái chia sẻ và đặc biệt tag thẳng tên người thương để khẳng định chủ quyền. Du Uyên cho biết: "Người phụ nữ họ luôn có đặc quyền được yếu đuối. Khi hoàn cảnh bắt họ phải gồng mình lên để đấu tranh, tôi thấy họ mạnh mẽ và có khi đến đáng sợ. Nhưng khi bên cạnh họ xuất hiện một người đàn ông biết che chở, biết bảo vệ và lên tiếng cho họ. Bỗng nhiên tôi lại thấy họ lại trở về hình hài lúc sơ khai. Nhỏ bé hơn - hiền lành - đáng yêu và xinh đẹp hơn rất nhiều".

Trải qua nhiều đau khổ sau cuộc tình "đổ vỡ", cô nàng nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Bên cạnh đó, đáng chú ý, hàng loạt netizen bất ngờ lại réo tên rapper Binz. Đa phần ý khiến cho biết khi nhìn thoáng qua, góc nghiêng này quả thật quá giống với Binz.

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Bình luận của khán giả dưới bài đăng công khai người yêu của Du Uyên - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc công khai người mới, Du Uyên cũng cho biết trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua, người yêu mới luôn che chở và mang lại cho cô nhiều hạnh phúc. Với những ai thường xuyên theo dõi hoạt động của nữ ca sĩ, có thể thấy, đây là lần đầu tiên cô chính thức công khai người bạn trai chia sẻ mọi buồn vui với mình. Từ khi sánh đôi với tình mới, phong cách của Du Uyên cũng có nhiều thay đổi rõ rệt, cô nàng cá tính và táo bạo hơn trước rất nhiều.

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Sánh đôi bên tình mới, Du Uyên theo phong cách táo bạo hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV
Du Uyên: 'Đạt G đã bạo hành tôi rất nhiều lần. Đạt G nói tôi không tôn trọng gia đình anh'

Du Uyên: 'Đạt G đã bạo hành tôi rất nhiều lần. Đạt G nói tôi không tôn trọng gia đình anh'

Du Uyên nhấn mạnh từng bị người yêu cũ bạo hành rất nhiều lần và trước mặt sự chứng kiến của bạn bè. Cô khẳng định không hề có chuyện cô làm điều gì có lỗi với gia đình Đạt G như nhiều người nói. 

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