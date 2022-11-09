Sau lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Louis Nguyễn gửi lời 'ngọt lịm' đến Hà Tăng, nghe xong dân tình ai nấy đều ghen tị

Hậu trường 09/11/2022 09:37

Lời nhắn 'ngọt như mật' của ông xã Hà Tăng gửi đến vợ khiến cư dân mạng 'tan chảy'.

Tối 5/11, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh để đánh dấu hành trình 10 năm ngày cưới. Người thân và một số bạn bè thân thiết đã có mặt để chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng cô sau một thập kỷ. Buổi tiệc được tổ chức ở không gian ngoài trời với nhiều cây xanh, hoa tươi và nến. Hai tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Ở lối cổng vào là bức vẽ chân dung về các thành viên trong gia đình Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn cùng ba con.

Sau lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Louis Nguyễn gửi lời 'ngọt lịm' đến Hà Tăng, nghe xong dân tình ai nấy đều ghen tị - Ảnh 1
Hà Tăng - Louis Nguyễn tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới - Ảnh: Internet 

Đến sáng 8/11, Louis Nguyễn đã chia sẻ loạt ảnh bên Tăng Thanh Hà trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Kèm theo đó, nam doanh nhân không quên nhắn nhủ ngọt ngào tới bạn đời khiến nhiều người "tan chảy".

"Một đêm để nhớ. Gửi người vợ xinh đẹp của anh, Hà, cảm ơn em vì một hành trình 10 năm tuyệt vời. Anh mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tuyệt vời hơn nữa. Một thập kỷ trôi qua và mãi mãi về sau.

Gửi đến gia đình của chúng ta và những người bạn, cảm ơn mọi người vì đã tham gia kỷ niệm cột mốc đặc biệt này của chúng tôi, và là một phần trong hành trình 10 năm này. Thật biết ơn khi có mọi người trong cuộc hành trình", nam doanh nhân bày tỏ.

Sau lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Louis Nguyễn gửi lời 'ngọt lịm' đến Hà Tăng, nghe xong dân tình ai nấy đều ghen tị - Ảnh 2

Sau lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Louis Nguyễn gửi lời 'ngọt lịm' đến Hà Tăng, nghe xong dân tình ai nấy đều ghen tị - Ảnh 3
Louis Nguyễn gửi lời ngọt ngào đến bà xã Tăng Thanh Hà - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ "ngọt ngào" của Louis Nguyễn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn tháng 11/2012. Trong thời gian qua, suốt khoảng 10 năm, cuộc sống vợ chồng Tăng Thanh Hà khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Năm 2015, Tăng Thanh Hà sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, nữ diễn viên có thêm ái nữ, đặt tên Chloe Nguyễn và thêm một thiên thần nhỏ chào đời cuối năm 2021.

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Hà Tăng và Louis Nguyễn sau 10 năm 'thề ước'

Cuộc sống viên mãn của diễn viên Hà Tăng và Louis Nguyễn sau 10 năm 'thề ước'

Vợ chồng Tăng Thanh Hà tổ chức bữa tiệc ấm cúng bên người thân, bạn bè để kỷ niệm 10 năm ngày về chung một nhà.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vợ chồng Hà Tăng

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