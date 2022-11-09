Sau lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Louis Nguyễn gửi lời 'ngọt lịm' đến Hà Tăng, nghe xong dân tình ai nấy đều ghen tị

Tối 5/11, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh để đánh dấu hành trình 10 năm ngày cưới. Người thân và một số bạn bè thân thiết đã có mặt để chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng cô sau một thập kỷ. Buổi tiệc được tổ chức ở không gian ngoài trời với nhiều cây xanh, hoa tươi và nến. Hai tông màu chủ đạo là xanh và trắng. Ở lối cổng vào là bức vẽ chân dung về các thành viên trong gia đình Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn cùng ba con.

Hà Tăng - Louis Nguyễn tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Đến sáng 8/11, Louis Nguyễn đã chia sẻ loạt ảnh bên Tăng Thanh Hà trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Kèm theo đó, nam doanh nhân không quên nhắn nhủ ngọt ngào tới bạn đời khiến nhiều người "tan chảy".