Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà khiến công chúng "phát sốt" khi khoe hình ảnh vô cùng thần thái, cuốn hút. Bên cạnh đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn làm cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng kèm dòng trạng thái ẩn ý chuyện sinh con và mong có con gái.

Ở tuổi 34, Hồ Ngọc Hà ngày càng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bạn gái Kim Lý viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhiều khi em cũng hay nhìn em và hỏi: '10 năm nữa thì sao Hà'. Rồi em lại không biết nói gì, chỉ biết là chắc có thêm vài đứa con gái như em mong ước".