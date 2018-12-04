Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi úp mở chuyện sinh thêm con và giới tính em bé trong tương lai.
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Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà khiến công chúng "phát sốt" khi khoe hình ảnh vô cùng thần thái, cuốn hút. Bên cạnh đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn làm cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng kèm dòng trạng thái ẩn ý chuyện sinh con và mong có con gái.
Bạn gái Kim Lý viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhiều khi em cũng hay nhìn em và hỏi: '10 năm nữa thì sao Hà'. Rồi em lại không biết nói gì, chỉ biết là chắc có thêm vài đứa con gái như em mong ước".
Chưa hết, dưới phần bình luận, Hà Hồ tiếp tục khẳng định thêm về mong ước sinh thêm con. Cụ thể, khi được một người quen gợi ý chuyện sinh con: "Trời ơi? Đẻ giùm 8 đứa con gái xinh đẹp giùm chị đi... mẹ đẹp quá mà không sinh con gái thì uổng quá", Hà Hồ không ngần ngại thể hiện mong muốn: “Em thèm lắm nè, chờ năm hợp đã”.
Dù hiện tại chưa thể sinh em bé ngay vì lý do cá nhân nhưng Hồ Ngọc Hà đã dự định sẽ sinh con và ước có được "tiểu công chúa" xinh xắn sau vài năm nữa. Rất nhiều người hâm mộ tỏ ra hào hứng và hi vọng cô sẽ quyết định sớm.