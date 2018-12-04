Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái

Hậu trường 04/12/2018 15:48

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi úp mở chuyện sinh thêm con và giới tính em bé trong tương lai.

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà khiến công chúng "phát sốt" khi khoe hình ảnh vô cùng thần thái, cuốn hút. Bên cạnh đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn làm cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi đăng kèm dòng trạng thái ẩn ý chuyện sinh con và mong có con gái.

Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 1
Ở tuổi 34, Hồ Ngọc Hà ngày càng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Bạn gái Kim Lý viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhiều khi em cũng hay nhìn em và hỏi: '10 năm nữa thì sao Hà'. Rồi em lại không biết nói gì, chỉ biết là chắc có thêm vài đứa con gái như em mong ước".

Chưa hết, dưới phần bình luận, Hà Hồ tiếp tục khẳng định thêm về mong ước sinh thêm con. Cụ thể, khi được một người quen gợi ý chuyện sinh con: "Trời ơi? Đẻ giùm 8 đứa con gái xinh đẹp giùm chị đi... mẹ đẹp quá mà không sinh con gái thì uổng quá", Hà Hồ không ngần ngại thể hiện mong muốn: “Em thèm lắm nè, chờ năm hợp đã”.

Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 2
Dù rất thèm có con nhưng Hà Hồ vẫn đang đợi hợp năm - Ảnh: FBNV
Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 3
Người hâm mộ hối thúc nữ ca sĩ sớm thực hiện dự định có em bé - Ảnh: FBNV

Dù hiện tại chưa thể sinh em bé ngay vì lý do cá nhân nhưng Hồ Ngọc Hà đã dự định sẽ sinh con và ước có được "tiểu công chúa" xinh xắn sau vài năm nữa. Rất nhiều người hâm mộ tỏ ra hào hứng và hi vọng cô sẽ quyết định sớm.

Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà đang sống hạnh phúc bên con trai Subeo - Ảnh: FBNV
Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 5
Dù từng bị dư luận quay lưng khi vướng hàng loạt scandal tình ái, Hồ Ngọc Hà luôn được bố mẹ ủng hộ - Ảnh: FBNV
Sau khi thổ lộ chuyện sinh con cho Kim Lý, Hà Hồ nói rõ thời gian có em bé và ước là con gái - Ảnh 6
Hiện tại, cô đang sở hữu một tình yêu đẹp bên bạn trai Kim Lý - Ảnh: FBNV
Hoảng hồn với chiếc áo nhìn xuyên cả nội y của Hồ Ngọc Hà

Hoảng hồn với chiếc áo nhìn xuyên cả nội y của Hồ Ngọc Hà

Đi kèm với độ nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà ngày càng táo bạo trong cách ăn mặc từ ngoài đời lẫn trên sân khấu.

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