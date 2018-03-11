Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la?

Hậu trường 11/03/2018 13:38

Đàm Thu Trang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lòng Cường Đô la khi bất ngờ ẩn ý chuyện danh phận và chức tước.

Vướng không ít ồn ào sau khi công khai chuyện tình cảm với Cường Đô la, hiện tại nhất cử nhất động Đàm Thu Trang đều nằm trong tầm ngắm của công chúng và giới truyền thông. Không chỉ những hoạt động trong làng giải trí mà cuộc sống cá nhân của người đẹp xứ Lạng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang lại gây chú ý khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về danh phận, chức tước và quan niệm sống của mình.

Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la? - Ảnh 1
Đàm Thu Trang cho rằng danh phận hay chức tước chỉ là phần thưởng - Ảnh: FBNV

“Cứ đeo đuổi ước mơ của bạn... biến công việc thành niềm vui... làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày... Danh phận... chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến... Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là cách tận hưởng cuộc sống...”, bạn gái Cường Đô la chia sẻ.

Bài viết của chân dài này nhanh chóng gây ra nhiều đồn đoán. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình, một số người lại cho rằng Đàm Thu Trang đang ẩn ý về chuyện danh phận với "đại gia phố núi".

Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la? - Ảnh 2
Trước đó, Đàm Thu Trang cũng khiến nhiều chị em ghen tỵ khi khoe món quà Cường Đô la tặng ngày 8/3 - Ảnh: FBNV
Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la? - Ảnh 3
Cô ngầm khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với Cường Đô la khi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ của cả hai - Ảnh: FBNV
Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la? - Ảnh 4
Không màng đến sự soi mói của dư luận, Đàm Thu Trang thoải mái chia sẻ hình ảnh bên bạn trai - Ảnh: FBNV
Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la

Đàm Thu Trang nhận bó hoa hồng khổng lồ vẫn lên tiếng trách móc Cường Đô la

Dù được bạn trai tặng bó hoa hồng khổng lồ ngày 8/3 nhưng Đàm Thu Trang vẫn chưa hài lòng vì không có được bức ảnh ưng ý.

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