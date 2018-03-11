Sau khi ra mắt hai bên gia đình, Đàm Thu Trang ẩn ý về một 'danh phận' với Cường Đô la?

Vướng không ít ồn ào sau khi công khai chuyện tình cảm với Cường Đô la, hiện tại nhất cử nhất động Đàm Thu Trang đều nằm trong tầm ngắm của công chúng và giới truyền thông. Không chỉ những hoạt động trong làng giải trí mà cuộc sống cá nhân của người đẹp xứ Lạng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang lại gây chú ý khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nói về danh phận, chức tước và quan niệm sống của mình.