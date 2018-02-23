Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ

Sau nghi án rạn nứt cách đây không lâu, Cường Đô la và Đàm Thu Trang liên tục khiến cư dân mạng choáng váng khi thể hiện những hành động bất ngờ nhân dịp đầu năm mới.

Chưa hết chuyện hot girl người Tày hé lộ hình ảnh về thành phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la ăn Tết thì "đại gia phố núi" lại đăng tải loạt ảnh thân thiết bên mẹ của Đàm Thu Trang tại Sài Gòn.