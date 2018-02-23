Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ

Hậu trường 23/02/2018 13:50

Cường Đô la khiến nhiều người tò mò khi chia sẻ hình ảnh đang lái xe trên cao tốc về Lạng Sơn - quê hương của hot girl người Tày Đàm Thu Trang. Nhiều người đoán anh đang âm thầm đi hỏi vợ.

Sau nghi án rạn nứt cách đây không lâu, Cường Đô laĐàm Thu Trang liên tục khiến cư dân mạng choáng váng khi thể hiện những hành động bất ngờ nhân dịp đầu năm mới.

Chưa hết chuyện hot girl người Tày hé lộ hình ảnh về thành phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la ăn Tết thì "đại gia phố núi" lại đăng tải loạt ảnh thân thiết bên mẹ của Đàm Thu Trang tại Sài Gòn.

Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ - Ảnh 1
Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ - Ảnh 2
Cường Đô la chụp ảnh thân thiết bên mẹ của bạn gái cách đây vài ngày - Ảnh: Internet

Khi cư dân mạng đang bán tín bán nghi về một đám cưới trong tương lai gần thì mới đây, chồng cũ Hà Hồ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc chiếc siêu xe của anh đang chạy bon bon trên đường cao tốc về Lạng Sơn.

Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ - Ảnh 3
"Đại gia phố núi" chia sẻ hình ảnh đang lái xe về Lạng Sơn - Ảnh: Internet

Trước đó, anh chàng cũng đăng tải bức ảnh đang ngồi trên máy bay với dòng chú thích "chuyến bay đầu tiên trong năm Mậu Tuất". Không ít người đoán ra việc Cường Đô la đi hỏi vợ và gửi lời chúc mừng. "Bay vui vẻ, lần sau đi nguyên phái đoàn nhé em", một người bạn của "đại gia phố núi" để lại bình luận.

Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ - Ảnh 4
Nhiều người đoán Cường Đô la chờ qua Tết để đi hỏi vợ - Ảnh: FBNV
Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ - Ảnh 5
Trước đó, Đàm Thu Trang cũng lấp lửng chuyện về quê Cường Đô la ăn Tết - Ảnh: FBNV
Cường Đô la xác định mối quan hệ nghiêm túc với Đàm Thu Trang bằng hành động bất ngờ này

Cường Đô la xác định mối quan hệ nghiêm túc với Đàm Thu Trang bằng hành động bất ngờ này

Qua những hành động quan tâm của Cường Đô la đối với gia đình Đàm Thu Trang, nhiều người đoán mối quan hệ của họ sắp bước sang một giai đoạn mới.

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