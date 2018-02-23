Cường Đô la lại gây sốt với hình ảnh lái xe trên đường phố Lạng Sơn, bi nghi đang đi hỏi vợ

Cường Đô la khiến nhiều người tò mò khi chia sẻ hình ảnh đang lái xe trên cao tốc về Lạng Sơn - quê hương của hot girl người Tày Đàm Thu Trang. Nhiều người đoán anh đang âm thầm đi hỏi vợ.
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Sau nghi án rạn nứt cách đây không lâu, Cường Đô la và Đàm Thu Trang liên tục khiến cư dân mạng choáng váng khi thể hiện những hành động bất ngờ nhân dịp đầu năm mới.
Chưa hết chuyện hot girl người Tày hé lộ hình ảnh về thành phố Pleiku - quê hương của Cường Đô la ăn Tết thì "đại gia phố núi" lại đăng tải loạt ảnh thân thiết bên mẹ của Đàm Thu Trang tại Sài Gòn.
Khi cư dân mạng đang bán tín bán nghi về một đám cưới trong tương lai gần thì mới đây, chồng cũ Hà Hồ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc chiếc siêu xe của anh đang chạy bon bon trên đường cao tốc về Lạng Sơn.
Trước đó, anh chàng cũng đăng tải bức ảnh đang ngồi trên máy bay với dòng chú thích "chuyến bay đầu tiên trong năm Mậu Tuất". Không ít người đoán ra việc Cường Đô la đi hỏi vợ và gửi lời chúc mừng. "Bay vui vẻ, lần sau đi nguyên phái đoàn nhé em", một người bạn của "đại gia phố núi" để lại bình luận.