Qua những hành động quan tâm của Cường Đô la đối với gia đình Đàm Thu Trang, nhiều người đoán mối quan hệ của họ sắp bước sang một giai đoạn mới.

Sau khi công khai tình yêu với Đàm Thu Trang, Cường Đô la đã đích thân về tận quê nhà bạn gái để đón mẹ cô vào Sài Gòn ăn Tết. Trong một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, "đại gia phố núi" không hề giữ khoảng cách với mẹ Đàm Thu Trang. Anh ngồi rất gần, nở nụ cười tươi rói như thể họ đã thân thiết từ lâu lắm rồi.

Cường Đô la chụp ảnh thân thiết bên mẹ vợ tương lai - Ảnh: FBNV

Sau khi bố qua đời, mẹ là điểm tựa quan trọng nhất với Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Dù cặp đôi này từng dính nghi án rạn nứt nhưng hot girl người Tày đã bác bỏ tin đồn trên. Sau 6 tháng hẹn hò, mối quan hệ của họ dường như đang tiến triển rất tốt đẹp. Cách đây vài tuần, Đàm Thu Trang cũng hé lộ khoảnh khắc ngồi trên siêu xe về quê bạn trai ăn Tết.

Trước đây, Cường Đô la quen rất nhiều mỹ nhân nhưng hiếm có người nào được anh dắt về nhà ra mắt ba mẹ nhanh chóng như vậy. Với những hành động gấp rút như trong thời gian vừa qua của "đại gia phố núi", không ít người đoán năm nay showbiz Việt sẽ có thêm một đám cưới hoành tráng nữa.

Dịp Valentine vừa qua, Cường Đô la lần đầu tiên chịu đăng ảnh chụp chung với Đàm Thu Trang - Ảnh: FBNV

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